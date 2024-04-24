بنك مصر يرعى البطولة العربية العسكرية الاولى للفروسية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية تم افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، وتم عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة يوم الاثنين الموافق 22 ابريل2024 ، بنادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، واللواء إيهاب لطفي – مدير إدارة المدرعات وذلك للإعلان عن انطلاق البطولة العربية العسكرية الاولى للفروسية برعاية بنك مصرو ذلك في إطار حرص بنك مصر على دعم الرياضة المصرية، وقد شارك في الاحتفالية لفيف متميز من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وممثلي بنك مصر في مقدمتهم الدكتورة فاطمة الجولى -رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، وممثلي الجهات الاخرى المشاركة في الرعاية و ممثلي البلاد العربية المشاركة في البطولة.

البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية

وقال بنك مصر أن مساهمته في رعاية البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، تأتي استكمالاً لدور البنك الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تتركز مساهمات بنك مصر في التنمية المجتمعية على محاور رئيسية منها الصحة والتعليم والشباب نظراً لكونهم النواة الرائدة لتقدم الأوطان ، هذا و يأمل البنك ان يوفق الله فريق مصر لتحقيق نتائج متميزة بالبطولة ، وأن تكون رعاية بنك مصر أحد أسباب تحقيق هذه النتائج تطبيقاً لشعار بنك مصر " نعمل معا لخير بلدنا".

و من الجدير بالذكر ان بنك مصر سبق ان ساهم في رعاية منتخبات كرة القدم المصرية في إطار حرص البنك على دعم الرياضة ،و يقوم البنك برعاية منتخبات مصر لكرة القدم خلال الثلاث مواسم القادمة حتى انتهاء كأس العالم 2026،حيث أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات، و أنه البنك الرائد في دعم الرياضة المصرية، كما قام البنك بالمساهمة في تأسيس صندوق خيري لدعم الرياضة المصرية، يهدف إلى دعم ورعاية أبناء مصر من الأبطال الرياضيين، ليساعدهم في تحقيق نتائج باهرة في المجال الرياضي لرفع راية مصر عالية خفاقة في المنافسات الرياضية العربية والإفريقية والعالمية.

ويعمل بنك مصر مع الدولة المصرية كتفاً بكتف للمساهمة بفاعلية في تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالشباب ودعم الرياضة المصرية والمشاركة الايجابية في مجال المسؤولية المجتمعية، وقام بنك مصر بإنفاق نحو 1.1 مليار جم في مجال التنمية المجتمعية عام 2023، حيث أن قيم واستراتيجيات العمل ببنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء داخل المجتمع المصري.

ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.