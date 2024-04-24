مجدة النويشي في حفل تأبين مواهب الشوربجي: تعلمت منها حب الوفد

ألقت ماجدة النويشي مساعد رئيس الوفد لشئون المرأة كلمة لها في الحفل الذي أقامه حزب الوفد لتأبين القيادية الوفدية الراحلة مواهب الشوربجي ورموز الحزب الراحلين، مؤكدة بأن مواهب هانم الشوربجي الأم والأخت والأستاذة والمعلمة تعلمنا منها الرقي في التعامل والاحترام والاحتواء، كما لم أسمع منها كلمة غير لائقة وتعلمت منها كيف تحب الوفد ونحن الآن في مظاهرة حب مواهب هانم الشوربجي.

وأضافت مساعد رئيس الوفد لشئون المرأة بأن حفل اليوم جاء تعبير خرافي لحب مواهب الشوربجي التي نفتقدها اليوم التي لو رأت كل هذا الجمع في الحفل لسعدت بهذا اجمع الكبير كما تقدمت مجدة النويشي بالشكر لرئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامه لإقامة هذا الحفل الكبير كما تقدمت له بالشكر مرة آخرى لدعوته للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق.

وجاء حفل التأبين برعاية الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وبحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو مجلس النواب، والدكتورة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب.