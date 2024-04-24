إحالة أوراق ممرض للمفتي أنهى حياة جارته وسرقها بالإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في جلستها اليوم الاربعاء إحالة اوراق ممرض في العقد الثالث من العمر للمفتي لاتهامه بقتل بقتل جارته وسرقة 350 جنيه وحددت المحكمة 19 مايو المقبل لجلسة النطق بالحكم في القضية التي وقعت احداثها في أغسطس الماضي بعزبة ابو عياد بمركز التل الكبير بالإسماعيلية.



واستكملت اليوم الأربعاء محكمة جنايات التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، محاكمة الممرض المتهم بقتل ربة منزل داخل منزلها وسرقة مبلغ مالى .

واستمعت المحكمة على مدار الجلسات السابقة إلى محامى المتهم كما استمعت المحكمة إلى دفاع المجنى عليها وسماع أقوال زوجها ونجلتها وطالبوا بالقصاص من القاتل.

محكمة التل الكبير

وكانت قد أجلت محكمة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية ، قضية مقتل سيدة مسنة على يد احد الأشخاص والذى باغتها في منزلها وقام بالتعدي عليها بالضرب بسكين حتى فارقت الحياة إلى اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر أبريل الجارى،وذلك بناء على طلب محامي المتهم في القضية.

و ألقت وحدة مباحث مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، علي شاب في العشرينات من العمر بتهمة قتل سيدة في عقدها الخامس بدائرة المركز بغرض سرقتها والاستيلاء علي مشغولاتها الذهبية والاموال التي تمتلكها داخل منزلها .

وتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً الجمعة الماضية يفيد ابلاغ أحد الأهالي بالعثور علي زوجته غارقة في دمائها داخل منزلها بمنطقة أبو عيادة بمركز التل الكبير ونقلها إلي المستشفي.

ولقيت السيدة مصرعها فور وصولها الي المستشفي بعد محاولات الأطباء إجراء الانعاش القلبي الرئوي لها والتدخل الجراحي لايقاف النزيف الذي تعرضت له جراء طعنها عدة طعنات مختلفة في الجسم.

وأمرت جهات التحقيق في التل الكبير، بالتحفظ علي الجثمان لحين انتهاء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وانهاء تقرير الصفة التشريحية وتكليف المباحث الجنائية بسرعة تحديد هوية القاتل وضبطه.

وشكلت مباحث التل الكبير فريق من ضباط المباحث الجنائية ضم الرائد أحمد هنداوي والنقباء أحمد ياسر ومحمد ممدوح معاونو مباحث التل الكبير نجحو في التوصل الي هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه.

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية في القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية الي ان المتهم يدعي ابراهيم.ع 28 سنة ومقيم بمنطقة البكارشة بدائرة المركز، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية.