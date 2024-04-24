تعاني بعض النساء من جفاف البشرة، ويكون ذلك بسبب عوامل متعددة، منها استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة لنوع بشرتك أو مصنوعة من مكونات غير آمنة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مرطب طبيعي بالزبادي والأفوكادو للحصول على بشرة ناعمة، دون الخوف من أي أعراض جانبية.

مرطب بالزبادي والأفوكادو

طريقة عمل مرطب بالزبادي والأفوكادو

مكونات المرطب

حبة أفوكادو

ملعقة من الزبادي

ملعقة من العسل

طريقة التحضير

اهرسي حبة الأفوكادو جيدا ثم اضيفي إليها باقي المكونات ويتم خلطهم معًا جيدًا.

عندما تصلي إلى القوام المطلوب قومي بأخذ مقدار جيد من الخليط وضعيه على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بغسل البشرة جيدا بالماء البارد

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

كما عليك أن تحترسي من أن يلامس الخليط منطقة العين أو الشفاه.

فوائد الأفوكادو للبشرة

التخلص من جفاف البشرة

بالتأكيد ماسكات الأفوكادو اكتسبت شهرتها من مدى نجاح فعاليتها للبشرة، وبشكل خاص البشرة الجافة، إليك فوائد الأفوكادو للبشرة الجافة في الآتي:

تساعد الأحماض الدهنية التي يحويها الأفوكادو في ترطيب البشرة وإعطائها النعومة والنضارة.

تعمل ماسكات الأفوكادو كعمل الواقي من الشمس في حماية البشرة ووقايتها من الأشعة فوق البنفسجية.

تعمل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي يحويها الأفوكادو، مثل: حمض الأوليك (Oleic acid) على الحفاظ على رطوبة الجلد وليونته.

تساعد الأوميجا 9 على تعزيز تجديد خلايا الجلد التالفة وتقليل تهيجها.

الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة

تأتي فوائد الأفوكادو للبشرة في الوقاية من ظهور التجاعيد وتأخير علامات التقدم بالسن، من خلال ما يأتي:

التخلص من الجذور الحرة والوقاية منها، والتخفيف من البقع وآثار الندبات نتيجة لمحتواه العالي من فيتامين هـ.

الحفاظ على البشرة وتحسينها، وتوحيد لونها، بسبب محتواه من فيتامين ج الذي يعمل كمضاد أكسدة مهم لحماية الخلايا، وجزء أساسي في عملية بناء الكولاجين وتكوينه في الجسم.

حماية البشرة من تأثير الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى حدوث التجاعيد، لاحتواء الأفوكادو على الكاروتينات (Carotenoids)، مثل: الفا كاروتين (Alpha-carotene)، وبيتا كاروتين (Beta-carotene)، واللوتين (Lutein)، والزياكسانثين (Zeaxanthin).

تقليل انتشار الحبوب

يحتوى زيت الأفوكادو على خصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد على منع ظهور البثور، علاوة على ذلك يمكن أن يساعد الزيت فى الحفاظ على رطوبة بشرتك.

تهدئة البشرة

يحتوى الأفوكادو على الدهون والفيتامينات ما يساعد على تسريع إصلاح الجلد، ويمكن أن يساعد فى علاج الأمراض الجلدية المزمنة مثل الأكزيما وحب الشباب.