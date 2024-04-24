وحدة القسطرة المخية والسكتة الدماغية تنقذ حياة مريض بمستشفى قنا الجامعي

اعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن إجراء تدخل عاجل بوحدة القسطرة المخية والسكتة الدماغية بالجامعة لمريضة تعاني من نزيف حاد بالمخ، مما ساهم في انقاذ حياتها تنفيذاً لتوجيهات الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور احمد هاشم عبد اللاه عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لاستخدام جميع القدرات البشرية والامكانات المادية المتاحة نحو تطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية خصوصاً الحالات التي تحتاج الى تدخلات عاجلة بمختلف الاقسام.

وأضاف الدكتور حجاجي منصور ان العملية شهدت غلق تمدد وعائي بالشريان الأمامي المتصل بالمخ بواسطة ملفات حلزونية وشارك في إجرائها االدكتور اسلام المالكي استاذ مساعد أمراض المخ و الأعصاب، استشارى القسطرة المخية و رئيس وحدة القسطرة المخية و السكتة الدماغية و الدكتور محمود حافظ المدرس بقسم الأمراض العصبية بطب قنا والدكتور محمود اسماعيل المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة والطبيب المعتصم جعفر والطبيبة مرفت ابو الحمد بقسم التخدير بالاضافه الى نواب وفنيي الاشعة والتمريض.

من ناحية أخرى قام الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي بتكليف فريق تعليمي من اساتذه كليه التربيه بقنا برئاسه الدكتور عصام الطيب عميد الكليه بتوفير خدمه تعليميه جيدة من فصول دراسيه مؤقته للاطفال الفلسطينيين المرافقين لذويهم في سن رياض الاطفال والمدارس في المراحل التعليميه المختلفه لهم داخل اروقة الجامعه لمساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية وتقديم منهج تعليمى يناسب الاعمار المختلفة وتجهيز قاعات دراسية بمبنى المدينة الجامعية مكان اقامتهم مع الاهتمام بالجانب النفسى .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعه مع أعضاء اللجنه التنسيقيه التي قام بتشكيلها لرعايه الاشقاء الفلسطينيين المصابين ومرافقيهم والبالغ عددهم ٢٤ من مصابى الاشقاء الفلسطينيين و٣٨ من مرافقيهم.

اقيم الاجتماع بحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والدكتور عصام الطيب عميد كليه التربية والدكتور محمود عبدالعال مدير مستشفى الطوارئ الجامعى والدكتور عبدالرحمن رضوان وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية وطروب طلبه امين الجامعه المساعد وعبد الرازق حسين امين الجامعه المساعد واعضاء اللجنه المشكله من لفيف من القيادات الاداريه بالجامعه ومندوب مديرية الماليه بالجامعه اكد رئيس الجامعه حرص جامعة جنوب الوادى على تنفيذ توجيهات القياده السياسيه للدوله في سبيل توفير الرعاية الكامله للاشقاء الفلسطينيين بمستوى يليق بمكانه الدوله المصريه واضاف ان اللجنه التنسيقية تم تشكيلها على النحو التالي - الاداره المركزيه للجنة التنسيقية وفريق الرعايه الطبية وفريق الرعاية الاجتماعية وفريق الخدمه التعليمية.

موضحا ان اللجنه ستقوم بتنفيذ اي مهام في سبيل تحقيق النتائج المرجوة لخدمه الاشقاء الفلسطينيين مع استمرارها في تقديم الخدمات الصحية للاشقاء الفلسطينيين المصابين الذين استقبلتهم مستشفيات قنا الجامعيه مطلع الاسبوع الجاري وكذلك الاهتمام بمرافقيهم داخل الجامعه .

استمع رئيس الجامعة إلى تقرير مفصل من أعضاء اللجنة عن الخدمات التى تم تقديمها مقدما شكره لأعضاء اللجنة عن الجهد المبذول الذى قدم للأشقاء الفلسطينيين ومرافقيهم مؤكدا أنه ليس بغريب على المصريين الذين يتميزون بالطيبة والكرم وهذا سر بقاء الوطن وتغلبه على الأخطار والأزمات