روبوتات وسيارات إطفاء ذكية.. معرض للإبداعات الهندسية بمدينة «الثقافة والعلوم»

شهد معرض قسم ميكاترونيات بالمعهد العالي للهندسة بمدينة الثقافة والعلوم بـ6 أكتوبر، العديد من الأنشطة الثقافية والمشروعات الإبداعية التي ابتكرها طلاب المعهد؛ مثل الروبوتات، وسيارات الإطفاء الذكية التي يمكنها التعامل مع الحرائق في الأماكن المعقدة التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن المعرض الذي تم تنظيمه برعاية د.سيد تونسي خبير التعليم العالي والجامعي، تم خلاله عرض مشروعات إبداعية أخرى مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، وسيارات يمكن التحكم فيها عن بُعد.

إضافة إلى أجهزة يمكنها إنتاج مواد جديدة من المواد المركبة غير المستفاد منها، للمساعدة في توفير بدائل لبعض المواد المعروفة غالية الثمن أو زيادة كفاءة المواد الحالية.

وخلال زيارتها للمعرض، أشادت لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بوزارة التعليم العالي بمستوى الطلاب وقدراتهم العالية على ابتكار الأفكار الهندسية الإبداعية.

من جانبهم وجه عميد المعهد د.أسامة عزت، والدكتور عامر أحمد عبدالحكيم، رئيس قسم الميكاترونيات والطلاب الشكر لخبير التعليم العالي والجامعي د.سيد تونسي لتوفيره كافة الإمكانات اللازمة لخلق أجواء إبداعية بمدينة الثقافة والعلوم تساعد الطلاب في ابتكار الأفكار الجديدة وتطبيقها بشكل سلس.