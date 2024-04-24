الملك فؤاد الثانى يستكمل استعادة ذكريات الأسرة المالكة بقصر المنتزة

بعد غياب ٧٢ سنة

أستكمل الملك أحمد فؤاد الثانى ملك مصر السابق ونجل الملك فاروق جولة استعادة ذكريات أسرته بقصر الرئاسة بالمنتزة بعد غياب ٧٢ سنة وتجول بالقصر وبالشرفات المطلة على البحر والغرف والتراسينا والحرملك وكذلك الطرقات

كما أخذ يتابع بدقة مقتنيات والده الملك فاروق الموجودة هناك

وكان يستنشق هواء المنتزة بالقصر الرئاسى كما لو أنه يستنشق رحيق والده والاسرة العلوية بإبتسامة بشوشة مخضبة بدموع الذكريات والحنين لمصر

كما زار الملك احمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق

و نجل الملك فاروق فندق و مطعم سان جيوفاني الكائن بمنطقة ستانلى واخذ يتطلع الى الصور التذكارية المميزة للمكان والتى تبدو وكأنها تطل من الماضى بالأبيض والأسود

كان الملك فؤاد الثانى ” قد تجول أمس بميادين المحافظة التى تتزين بتماثيل أجداده من الاسرة العلوية وقام بالتصوير أسفل تمثال محمد على باشا بالمنشية وتمثال الخديوى إسماعيل بمنطقة كوم الدكة خلف المسرح الرومانى ولم ينته ملك مصر السابق من جولته بالاسكندرية بل يستعد لزيارة أشهر مقهى تاريخى تحمل أسم والده وهى “مقهى فاروق ” بمنطقة بحرى بحى الجمرك والتى. لازال محفور على جدرانها اسم الملك فاروق وحرف "F” وايضا المقصورة الملكية بستاد الاسكندرية وكذلك نادى اليخت بمنطقة قلعة قايتباى وهو النادى المحبب لوالده خلال فتره حكمه قبل ثورة ١٩٥٢ .

يذكر أنه في عام ٢٠١٤ منح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية آخر ملوك مصر أحمد فؤاد الثاني جواز سفر دبلوماسي، مكتوب في خانة الوظيفة "ملك مصر السابق

وعاش أحمد فؤاد مع شقيقاته الثلاث فى سويسرا حتى بلغ الـ 21 من العمر، وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة عامة بالقرب من منزلهم فى سويسرا،و حصل أحمد فؤاد بعد ذلك على البكالوريا الفرنسية من مؤسسة روزى الشهيرة فى رول وجوستاد بسويسرا.



وتجول ملك مصر السابق مستعيدا الذكريات فى شوارع الاسكندرية بملابس كاجوال حيث كان يرتدى قميص أخضر وبنطلون جينز ورفض استعمال نظارة الشمس رغم حرارة الجو حتى يرى شمس أجداده ويملى عينيه من جمال الاسكندرية

فى الوقت نفسه علمت الوفد ان عدد من أندية الاسكندرية الارستقراطية حاولت ان تقيم ندوة للملك “ فؤاد الثانى ” الا انه اعتذر بدعوى انه جاء فى زيارة قصيرة وهى زيارة استجمام لاستعادة الذكريات المحفورة لديه والتى كون معظمها من الصور وخياله ومن حكايات والده الملك فاروق ووالدته الملكة ناريمان

يذكرا ان الملك أحمد فؤاد الثانى هو أحد أفراد الاسرة العلوية . حكم رسميًا باعتباره آخر ملوك مصر والسودان من 26 يوليو 1952 وحتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953