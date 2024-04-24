فوز مشتل إدارة قوص التعليمية بالمركز الأول جمهوريًا لعام 2024

‎أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، عن فوز مشتل النباتات التابع لإدارة قوص التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مسابقة أجمل مشتل لعام 2024م، والتي ينظمها مكتب تنمية مادة التربية الزراعية بوزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد مدير تعليم قنا أن إدارة قوص التعليمية يتبعها مشتلين للنباتات يغذيان مدارس قوص أولهما بمدرسة شركة السكر الثانوية بنات وهو على مساحة ٣ قراريط ويحوى أكثر من ٢٠٠ نوع من نباتات الزينة والمنتجة أما المشتل الثانى فهو مقام على مساحة ٥ قراريط داخل مدرسة حجازة قبلى الثانوية وبه أكثر من ١٨٠ نوع من النباتات.

وتقدم السيد بالتهنئة لـ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ولطفى عارف موجه عام التربية الزراعية بالمديرية وادارة قوص التعليمية بقيادة عبدالله القباني مدير عام الادارة والمهندس مروان محمد موجه اول التربية الزراعية بالادارة وكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز مطالباً بضرورة التوسع بالمساحات الخضراء داخل المدارس والإهتمام بها، لانها تعمل على تحقيق الراحة النفسية للعين وضرورة تهذيب الحدائق والمشاتل وظهورها بالمظهر الرائع الذي يساهم في فوزها في المسابقات بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية .

من جهة أخرى، أعلنت إدارة الكشافة التابعة للإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، عن فوز مدرسة جراجوس الابتدائية التابعة لإدارة قوص التعليمية جنوب المحافظ ، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في منافسات أشبال عام ، وفوز مدرسة قوص الثانوية العسكرية بالمركز الأول في منافسات متقدم عام في التقييم الجمهوري للتفوق الكشفي .

نظم التقييم الجمهوري علي مستوي الجمهوريه لمسابقه (التفوق الكشفي )تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وتحت إشراف الأستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و الأستاذ عبد الله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية وبدعم الأستاذ حسن محمد عوض موجه عام التربية الرياضية تحت قيادة مسئول الكشافة المركزي القائد حسين سعد بلاش ومسئول إدارة قوص الاستاذ جمال شباط والقائدة توحه مسئوله المرشدات المركزي.

وأثنى مدير تعليم قنا على تميز أشبال جراجوس و طلاب قوص العسكرية في التقيبم الكشفي الوزاري الذي نظم بمدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين ، وأشاد بدور التوجيه ومعلمو التربية الرياضية ولفت إلى تفعيل أنشطة الكشافة التي تهدف إلى إعداد الفتية رجال الغد و تهذيب نفوسهم وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم حتى يكونوا مواطنين ملتزمين بأداء واجبا تهم تجاه خالقهم وتجاه أنفسهم وتجاه الآخرين ، وعلى قدر من المسؤولية والوعي والثقة بأنفسهم والتعاون مع المحيطين بهم ولديهم مهارة في تسيير وإنجاز أعمالهم في المجتمع .