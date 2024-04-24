العكلوك: المصلحات القانونية تعجز عن وصف جرائم إسرائيل عندما حولت المستشفى لمقبرة جماعية

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك ان عدد شهداء غزة وصل الي 34 ألف شهيدا و77 ألف جريحا .



وأضاف خلال كلمته في الدورة الغير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بحضور السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية و السفير الحسين الديه مندوب موريتانيا الدائم والسفير سعيد ابو علي الامين العام المساعد للشؤون فلسطين بالجامعة العربية ان قرارات الجامعة العربيه نصت علي اتخاذ قرارات سياسيه واقتصاديه يمكن بدورها ان تعطي درسا لاسرائيل ومعاقبتها علي جرائمها ضد غزة.

وأشار العكلوك الي انه تم صدور ثلاث قرارات من مجلس الأمن والذي دعا الي وقف فوري لاطلاق النار ووقف الابادة الجماعية ولكن إسرائيل كانت تستخف بالقرارت وتعلن رفض وقف اطلاق النار منتهكه كل القيم الإنسانية والمعايير والاخلاق.

وتابع كلمته ان المصلحات القانونية تعجز عن وصف جرائم إسرائيل عندما تحول المستشفي الي مقبرة جماعية لافتا الي انها لم تكتفي برفضها الانصياع لقرارات مجلس الأمن ولكنها تعدت كل مبادئ الانسانية في العالم.

وقال العكلوك ان اسرائيل ردت علي مجلس الأمن الذي دعا الي وقف فوري لاطلاق النارب 1500 شهيدا بعد صدور القرار في نفس اليوم .

وقال العكلوك انه يجري في كل يوم اقتحام المسجد الاقصي المبارك وتستمر المنظمات اليهوديه المتطرفة في اتخاذ مواقفها لهدم المسجد المبارك.



وكان العكلوك قد اعلن، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.