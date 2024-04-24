مصر والدومينيكان يوقعان اتفاق لآلية المشاورات السياسية
وقًع السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، ويست رومان مالدونادو،سفيرة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة، مذكرة تفاهم يتم بموجبها إنشاء آلية للتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الدومينيكان عبر وزارتي خارجية البلدين الصديقين.
وتتضمن الآلية الاتفاق على عقد اجتماعات بصفة دورية على مستوي وزيري خارجية البلدين أو نائبي وزيري الخارجية للتباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر ورؤى مسئولي الدولتين حول القضايا الإقليمية والدولية.