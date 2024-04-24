مصر والدومينيكان يوقعان اتفاق لآلية المشاورات السياسية

وقًع السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، ويست رومان مالدونادو،سفيرة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة، مذكرة تفاهم يتم بموجبها إنشاء آلية للتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الدومينيكان عبر وزارتي خارجية البلدين الصديقين.



وتتضمن الآلية الاتفاق على عقد اجتماعات بصفة دورية على مستوي وزيري خارجية البلدين أو نائبي وزيري الخارجية للتباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر ورؤى مسئولي الدولتين حول القضايا الإقليمية والدولية.

مصر والدومينيكان



والجدير بالذكر بأن جمهورية الدومينيكان تعد إحدى دول منطقة الكاريبي التي تأسست عام 1844 ويرأسها الرئيس "لويس ابي نادر" منذ عام 2020 وهو من أصول عربية. هذا، وترتبط مصر والدومينيكان بعلاقات طيبة في مختلف المجالات وتتبادلان التأييد في الترشيحات للمناصب الدولية، وقد افتتحت الدومينيكان سفارة مقيمة لها بالقاهرة منذ عام 1975.



ويأتي توقيع مذكرة التفاهم المشار اليها في إطار استراتيجية المقاربة التي تبنتها مصر مؤخراً تجاه دول أمريكا اللاتينية، خاصة في ظل المواقف الإيجابية لدولها تجاه القضايا العربية بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة.