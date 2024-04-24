دفعة طب الزقازيق 2005 تدعم بنك الدم بفاقوس بأجهزة طبية بـ 700 ألف جنيه

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتورة رانيا خيري مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية، وأطباء دفعة ٢٠٠٥ بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق المساهمين في دعم بنك الدم التجميعي بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية، بجهاز سنترفيوج فصل مكونات الدم، بالإضافة إلى عدد ٢ جهاز فصل بلازما يدوي، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ ألف جنيه.

وأثنى الدكتور هشام مسعود على دورهم ودعمهم المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، وجهودهم المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية، والتي تأتي في إطار المشاركة المجتمعية، وتضافر جهود جميع رجال ومؤسسات المجتمع المدني، للإرتقاء بمستوي الخدمة بمحافظة الشرقية.

وكلف مديرة إدارة بنوك الدم بسرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية الخاصة بالأجهزة الطبية التي تم دعمها لبنك الدم بفاقوس، والتواصل مع الشركات الموردة للأجهزة للبدء في تشغيلها، لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، مقدما الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور ممدوح غراب، لدعمهما المستمر للقطاع الصحي.

وفي سياق متصل، قامت الفرق الطبية الإشرافية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والإدارات الصحية بالمحافظة، بالمرور علي لجان إمتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمراحل الإبتدائية بقطاع الريف بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة التأمين الطبي أثناء سير الامتحانات باللجان، والإشراف علي خضوع جميع الطلاب للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للوقاية من الأمراض المعدية ومنع إنتشار العدوى أثناء أداء الامتحانات، وتوافر المطهرات والصابون بدورات المياه

وتم التأكد من القيام بأعمال التطهير بجميع الفصول، والتأكد من عدم وجود أي شكاوى، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية معدية، ومراجعة الحالة التطعيمية للتلاميذ، مع تطعيم المختلفين منهم بالتطعيم السحائي، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل أول وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التنسيق مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، والتنسيق بين مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، وبين مديري الإدارات التعليمية بكل مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزية فريق الانتشار السريع للاستعانة به حال الاحتياج إليه، كما تم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، للدفع بسيارات الإسعاف عند الحاجة حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بلجان الإمتحانات بمدارس المحافظة.

وأشاد مسعود بجهود القائمين على أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الامتحانات، وذلك للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب، مضيفاً بأنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بأي أمراض معدية، بجانب متابعة الإجراءات الوقائية من الفرق الطبية، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية بها، والتأكد من تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمة، والتأكد من النظافة العامة