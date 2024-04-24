محافظ المنيا يزور مصابى غزة بالمستشفى الجامعي

زار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء ، مصابي غزة بالمستشفى الجامعي بمدينة المنيا ، والقادمين إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح ، حيث وصل 14 مصاباً و19مُرافقاً لهم من ذويهم من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتوفير سبل الراحة للمصابين وذويهم .

رافق المحافظ ، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وعامر طه رئيس مدينة المنيا، والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، اطمئن المحافظ على صحة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية ، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم، ووجه مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم وتوفير أوجه الرعاية الكاملة، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى .

حرص المحافظ ، على مؤازرة المصابين وذويهم ، مؤكدا ، على أن محافظة المنيا لن تتوانى عن تقديم كل الدعم للمصابين وذويهم ، وذلك في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ، والذى يعد واجباً علينا تجاه أخواتنا وتقديم كل الدعم والمساندة ، لجميع المصابين وذويهم علي أرض عروس الصعيد .

فيما قدم المصابين وذويهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير ، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم ، وموجهين الشكر لحسن استقبالهم في محافظة المنيا ، وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

وكان الدكتور عصام فرحات ، رئيس جامعة المنيا ، قد صرح ان مستشفيات الجامعة استقبلت عدد أربعة عشر مُصاباً من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتسعة عشر مُرافقاً لهم من ذويهم ، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع ، ورافق رئيس الجامعة خلال استقباله للمُصابين بالمستشفى الرئيسي ، الدكتور حسام شوقي ، عميد كلية الطب ، والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، ولفيف من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات جامعة المنيا.

وأوضح رئيس الجامعة ، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين، وتباعاً لما تُقدمه مصر على كافةالمستويات تجاه القضية الفلسطينية، فقد تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات داخل مستشفيات جامعة المنيا؛ للتشخيص وتحديد كافة المتطلبات العلاجية للمُصابين والمرضى منهم، مع تجهيز غُرف العمليات للحالات التي تستدعي تدخلات جراحية مختلفة.

كما أضاف رئيس الجامعة ، بجاهزية أقسام الإستقبال بالمستشفيات ، وإمدادها بالمستلزمات الطبية اللازمة ، مع توافر الأطقم الطبية والتمريضية ، وزيادة أعداد النوبتجيات وتواجدهم طوال اليوم ، وقد تفقد رئيس الجامعة عنابر إقامة المرضى ؛ للإطمئنان على حالتهم ، مؤكدا لهم على تسخير كافة احتياجاتهم في وطنهم الثاني مصر ، وتوفير خدمات الإنترنت لهم للتواصل مع اسرهم ، وموجهاً بتقديم الرعاية الطبية والنفسية على الوجه الأمثل لأشقائنا ، حفاظاً على ما تُقدمه مصر من المُساعدات والإحتياجات ؛ لتخفيف حدة المُعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، داعياً المولى عز وجل ، أن يشفيهم ، ويحفظ بلادهم ويُسلم أهلها أجمع.

وقدم المُصابين ، الشكر لجامعة المنيا، مُعبرين عن امتنانهم لما تُقدمه لهم مصر من رعاية وحسن ضيافة واستقبال.