وفري وقتك وحضري البيتزا بالخبز العادي| سهلة وسريعة

البيتزا من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن حشوها حسب الرغبة والمتوفر في مطبخك، إلا أن العجين قد تتطلب وقت طويل لإعدادها، لذلك نقدم لك طريقة عملها بالخبز العادي؛ لتوفير الوقت والحصول على بيتزا لذيذة تساعدك على الشبع فترة طويلة.

بيتزا سريعة

طريقة عمل البيتزا بالخبز العادي

المقادير

- الخبز العربي : 2 رغيف (عادي)

- جبن موزاريلا : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- جبن الشيدر : ملعقة كبيرة (مبشور)

- الجبن الرومي : ملعقة كبيرة (مبشور)

- البسطرمة : حسب الرغبة (شرائح)

- زيتون أسود : حسب الرغبة (مخلي ومقطع حلقات)

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

لعمل البيتزا ،حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

افتحي أرغفة الخبز، ووزعي بداخلها جبن الموزاريلا، وجبن الشيدر، والجبن الرومي، ثم أغلقي الخبز واضغطي عليه جيداً.

ادهني الكاتشاب على وجه الخبز ووزعيه جيداً بحيث يغطي وجه الخبز.

وزعي شرائح البسطرمة فوق الكاتشب، ثم وزعي حلقات الزيتون الأسود.

رشّي القليل من جبن الموزاريلا والجبن الرومي على الوجه.

ضعي البيتزا الخبز في صينية فرن، ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي 10 دقائق حتى يذوب الجبن تماماً، ثم حمّري وجهها تحت الشواية لدقائق، وقدمي البيتزا ساخنة.

فوائد تناول الجبنة الموتزاريلا

مصدر للبيوتين

مصدر جيد للبيوتين ويسمى أيضًا فيتامين ب 7، نظرًا لأن هذه المغذيات قابلة للذوبان في الماء، فإن الجسم لا يخزنها، وبالتالي فإن استهلاكها يلبي احتياجاتك الغذائية، إذ يمنع تقصف الأظافر، ويخفض أيضًا مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

محاربة الأمراض

كونها غنية بفيتامين B2 أو الريبوفلافين، الذي يساعد الجسم على محاربة الأمراض، ونوبات الصداع النصفي، وفقر الدم، كما أثبتت خصائصه المضادة للأكسدة.

السيطرة على الكوليسترول الضار

تحتوي أيضًا على فيتامين ب 3 أو النياسين، والذي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الدهون إلى طاقة مناسبة في جسم الإنسان، إلى جانب ذلك، يساعد في السيطرة على الكوليسترول، ويمنع ظهور أمراض مثل مرض السكري والتهاب المفاصل.

غنية بالفيتامينات التي تذوب في الدهون

تحتوي جبنة الموزاريلا أيضًا على فيتامينات مهمة تذوب في الدهون مثل( D و E و A )، وهذه الفيتامينات ضرورية لامتصاص الكالسيوم، ولحماية العظام ولحماية غشاء الخلية.

تقوية العظام

توفر كمية عالية من الكالسيوم، وهو معدن رئيسي مطلوب لصحة أفضل للعظام ولحماية مينا الأسنان، إلى جانب ذلك، يلعب دورًا في حماية عضلات القلب، والتقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون.