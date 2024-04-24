الفراولة.. تقيك من السرطان وتعزز مناعتك| فوائد لم تعرفها من قبل

الفراولة من الفواكه المفضلة لدى الكثير، فتتميز بلونها الأحمر المبهج ومذاقها اللذيذ، وبجانب ذلك فتحتوي على فوائد عديدة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها للجسم.

الفراولة

فوائد تناول الفراولة

تمنع الإصابة بالسرطان

تم ربط تناول الفراولة ، بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان المريء وسرطان الرئة ، حيث تم تصنيف الفراولة ضمن أفضل 10 فواكه من حيث القدرة المضادة للأكسدة ، وقد يكون هذا سببًا رئيسيًا في قدرتها على المساعدة في الوقاية من السرطان. تحارب مضادات الأكسدة مركبات الجذور الحرة التي تسبب مشاكل صحية مزمنة.

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب.

الشعور بالشبع

تعد الفراولة وجبة بينية مثالية، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى، فتتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام منها على 43 سعرة حرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

تحافظ على صحة عقلك

أن تناول الفراولة بانتظام قد يبطئ التدهور المعرفي لدى النساء الأكبر سنًا ، وهو ما عزاه الباحثون إلى مستويات عالية من مركبات الفلافونويد (المعروفة أيضًا باسم المواد المضادة للالتهابات الموجودة في النباتات).