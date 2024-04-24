إصابة 6 أشخاص في حادث سقوط سيارة أجرة بترعة في الفيوم

أصيب 6 أشخاص بالفيوم في حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق"، بترعة بطريق عزبة جرجاوي التابعه للوحدة المحلية لقرية الروضه بمركز طاميه، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه بورود اشارة من شرطة النجدة ، بتلقيهم بلاغ من الاهالي بوقوع حادث سقوط سيارة أجرة صندوق بترعه علي طريق عزبة جرجاوي ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة أجرة" صندوق ، بترعة أمام كوبري جرجاوي، بمركز طاميه ، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطره على السيارة فانقلب في الترعه وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص بإصابات تتراوح بين بسيطه ومتوسطه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.

حادث آخر

وفى وقت سابق اندلع حريق هائل في 5 منزل في شارع درب الطباخين بحي الصوفي بمحافظة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل، وسرعان ما امتدت النيران إلى باقي محتويات المنازل. وأصيب 5 أشخاص بحالات الاختناق.

انتقلت إلى موقع الحريق اجهزةة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، والإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، للسيطرة على الحريق .تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أول الفيوم، بورود بلاغًا لشرطة النجدة، بنشوب حريق في 5 منازل بسبب ماس كهربائي في بشارع درب الطباخين بدائرة البندر , وعلى الفور، هرعت أجهزة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ على الفور، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل أن يمتد لباقي الأدوار أو المنازل المجاورة، وتسبب في أصابة 5 حالات باختناق، وحدث بعض الخسائر المادية بسبب احتراق محتويات المنازل

وتبينّ من التحريات الأولية، وأقوال أصحاب المنازل ، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية لاحد المنازل كان السبب في اندلاع النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق