الشباب والرياضة بالإسكندرية تقيم مبادرة نتشارك وختام مبادرة تمكين الفتيات « دوّي»

نفذته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تدعيمًا منها في المشاركة المجتمعية و تنفيذا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بالمرأه المصرية، تقييم مبادرات برنامج « نتشارك » و ختام فعاليات الحوارات المجتمعية وتقييم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي » بمحافظة الإسكندرية والذى نفذته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف

١٨ مبادرة طلائع وشباب

حيث تم تبارى ١٨ مبادرة طلائع وشباب ، على هامش الفعاليات تم تقييم الحوارات المجتمعية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي » ، في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وتحت شعار بحكايتك تكمل حكايتهم ، وتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

المرأة شريك في صنع المستقبل

وتضمن فعاليات الختام عرضًا توثيقيًا يبرز الجلسات النقاشية وورش العمل داخل مراكز شباب والتأكيد علي أن المرأة شريك في صنع المستقبل، ووزارة الشباب والرياضة مع الجهات الشريكة تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة ، وهذه النجاحات تعكس التفوق والإبداع الذي يمكن أن تحققه الفتيات المصريات في مختلف المجالات ، وتلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق أهدافهن والمساهمة في تطوير المجتمع.

برنامج « نتشارك »



و أكدت د.صفاء الشريف أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، من خلال برنامج « نتشارك » في نسخته الثانية :" الي خلق مبادرات تنموية نوعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية لشباب الجمهورية الجديدة نحو آفاق أرحب في كل المجالات ، إلي جانب إعداد جيل من القياديين والمبادرين الشباب يتميز بفكر تنموي إبداعي ورؤى جديدة تنسجم وتواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة في مجال التنمية، بالإضافة إلى تأهيل القيادات الشابة والمبادرين الشباب بالمهارات والقدرات للمساهمة في معالجة التحديات التنموية المحورية في مجتمعاتهم بوسائل وأدوات غير تقليدية، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية وتشجيع الاتجاهات الإيجابية لإعداد وتأهيل وتمكين الشباب بالمعارف والمهارات القيادية والعمل الريادي التنموي، وعلى الفهم المتعمق والشامل لمتطلبات العمل القيادي والريادي المجتمعي التنموي، وعلى التفكير الإبداعي، وإبراز المبادرات والمشاريع بأدوات ابتكارية.