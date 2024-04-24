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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الخميس.. فصل الكهرباء 4 ساعات عن بعض قري الطود بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس مدينة الطود جنوب الأقصر، عن إنقطاع الكهرباء بعدد من المناطق داخل المدينة.

وصدر بيان ذكر فيه: أنه بناءا على الإشارة  الواردهدة من هندسة كهرباء العديسات بالطود، سوف يتم فصل مغذي( التليفزيون ) والمغذي لمناطق المهيدات وقباح ونجع خميس ونجع علوان، من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة الحاديه عشر صباحا.


كما سيتم فصل مغذي( المستشفي ) والمغذي لمناطق نجع أم غرباب والعديسات بحرى،  والمحطة،  من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا ،وذلك غدا صباح يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠٢٤ وذلك لأعمال الصيانة بالمغذيات.

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