الخميس.. فصل الكهرباء 4 ساعات عن بعض قري الطود بالأقصر

أعلن مجلس مدينة الطود جنوب الأقصر، عن إنقطاع الكهرباء بعدد من المناطق داخل المدينة.

وصدر بيان ذكر فيه: أنه بناءا على الإشارة الواردهدة من هندسة كهرباء العديسات بالطود، سوف يتم فصل مغذي( التليفزيون ) والمغذي لمناطق المهيدات وقباح ونجع خميس ونجع علوان، من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة الحاديه عشر صباحا.



كما سيتم فصل مغذي( المستشفي ) والمغذي لمناطق نجع أم غرباب والعديسات بحرى، والمحطة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا ،وذلك غدا صباح يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠٢٤ وذلك لأعمال الصيانة بالمغذيات.