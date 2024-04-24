أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات بحثية في جميع مجالات العلوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدء قبول مقترحات بحثية في جميع مجالات العلوم للأعوام 2025 – 2027، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية العلوم التشيكية.

وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل المشروعات بالتعاون مع الجانب التشيكي طبقًا للشروط والبنود المعلنة.

وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويًا.

شروط أكاديمية البحث العلمي لقبول مقترحات بحثية

ومن ضمن شروط أكاديمية البحث العلمي لقبول مقترحات بحثية أن ينتمي الباحث الرئيسي المصري والباحث المناوب للفريق البحثي إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي.

أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة، كما يجب أن يتقدم الباحث المصرى والباحث التشيكي بالمقترح في نفس الوقت كل في جانبه مع ضرورة إرفاق خطاب من الجهة البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصري والجانب التشيكي، ويسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.



وعلى الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيًا على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (من هنا).



وللاطلاع على شروط التقدم وملء استمارة التقدم يمكنكم أيضًا الدخول على الرابط التالي https://www.avcr.cz/en/academic-public/international-affairs/bilateral-cooperation/Currently-announced-programmes/.

على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 10 يونيو 2024، علمًا بأنه لن يتم قبول أي أوراق ترد إلينا بغير الروابط الإلكترونية المذكورة أعلاه.

وسيشمل دعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تذاكر السفر وإقامة الباحثين المصريين في التشيك، بالإضافة إلى تكلفة المستهلكات والكيماويات والنشر.