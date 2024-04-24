نائب محافظ القاهرة تتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بنطاق السيدة زينب

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه العابرة قطر ٦٠٠ مم بشارع الكومب بنطاق حي السيدة زينب بحضور الأجهزة التنفيذية و المعنية بأعمال الإصلاح.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه، تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح و تم نشر عدد من سيارات شفط المياه لازالة التراكمات والمساهمة في تسهيل حركة المواطنين ووسائل النقل و السيارات وتوفير سيارات مياه الشرب.

بذل الجهود للانتهاء من أعمال الاصلاح بصورة فورية وسريعة وتكاتف الجهود لإزالة آثار تراكمات المياه

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم، على بذل الجهود للانتهاء من أعمال الاصلاح بصورة فورية وسريعة وتكاتف الجهود لازالة أثار تراكمات المياه ورفع الكفاءة اللازمة لأماكن التصليح والطرق، وتجفيف محيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق لعدم إعاقه الحركة.

تم ذلك في إطار جهود مواجهة اي طواريء أو أخطار والحد من الآثار الناتجة عنها بالتحرك الفوري لمواجهة أي أزمة أو خطر للحفاظ علي أرواح المواطنين وتسيير الحركة المرورية طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أشاد بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه منذ ما يقارب 36 عامًا هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة.



وأكد محافظ القاهرة على أهمية وجود قواعد بيانات متكاملة لشبكات المرافق لما تمثله تلك المرافق من قيمة مادية تتطلب حمايتها فنيًا لتسهل عملية تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة بطريقة علمية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الذى أنشئ فى عام ١٩٨٨ يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث انه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات ، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر وهو أمر له بالغ الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.



وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق ، كما ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب11 محافظة هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ) وجارى العمل على إنشاء مركزى معلومات محافظتى قنا ودمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦.