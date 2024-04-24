إيقاف القيد بالزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف.. القصة كاملة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ “الفيفا”، إيقاف الفيد لـ نادي الزمالك ، بسبب عدم دفع مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب.

وكان نادى الزمالك تعاقد مع المغربى خالد بوطيب في يناير 2019، قبل أن يفسخ عقده في يناير 2020، الأمر الذى دفع اللاعب لشكوى النادى الأبيض.

القصة كاملة لإيقاف القيد بنادي الزمالك

وكان الزمالك تقدم بإستأنف على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب وتم وقف القرار بالفعل.

وانتهت مدة استئناف الزمالك على القرار فيعود القرار لمًا كان عليه، فيما كان غرض الأبيض من الاستئناف لأجل تخطي شهر يناير وإتمام الصفقات وتقليص الغرامات.

الأمر عاد لسابقه وجاء قرارا بإيقاف القيد للزمالك وضرورة دفع مليون و٩٠٠ ألف يورو للاعب +الفوائد ليصبح المبلغ ٢ مليون و ٤٠٠ ألف يورو تقريبا.

الزمالك يتواصل مع وكيل أعمال خالد بوطيب

وكان مسؤولو نادي الزمالك بدأوا خطوات جديدة للتواصل مع وكيل اللاعب المغربي خالد بوطيب للوصول إلى إتفاق ودي بشأن الغرامه الموقعه من الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح اللاعب وتبلغ مليون و٩٠٠ ألف يورو لتفادي توقيع عقوبه جديده بإيقاف القيد بعد أن تم رفعها مؤخرا بعد تسديد الزمالك مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي مليون ونصف المليون دولار.

و قد تسلم خطابًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بخفض الغرامة في قضية بوطيب، من 3 ملايين و700 ألف يورو إلى مليون و900 ألف يورو».

واكد مصدر فى الزمالك أنه تم دراسة الموقف في الوقت الحالى، والمفاضله بين الحل الودى مع اللاعب ووكيله، أو التصعيد للمحكمة الفيدرالية استغلالًا للحكم الذي صدر وهو في صالح الزمالك، وتم تفصيل الحل الودي.

المحكمة الرياضية رأت أن الزمالك فسخ عقده مع اللاعب لسبب غير عادل، وبناء عليه الزمالك قدم مستندات وأحضر شهودا أثبتوا تمارض اللاعب وعدم حضوره للتدريبات وأنه سافر للمغرب، والمحكمة الرياضية رأت أن فسخ عقد اللاعب بهذه الطريقة يستوجب عقوبة رياضية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية:

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز في السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة الزمالك ودريمز عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.