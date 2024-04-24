المقاطعة تنجح فى الإسكندرية.. عزوف المواطنين وإنخفاض أسعار السمك

شهدت اسواق الاسماك بمحافظة الاسكندرية ركودا كبيرا بسبب عزوف المواطنين عن الشراء تضامنا مع حملات مقاطعة شراء الأسماك التي دعا لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

تجولت " الوفد " داخل اسواق حلقة السمك ومحطة مصر وباكوس ورصدت انخفاض فى اسعار بعض الاسماك وهى الاسماك الشعبية التى كان يقبل عليها الكثير من المواطنين مثل سمك البلطى والبورى والسردين والبساريا وتنوعت الانخفاضات .

كما تبين عزوف تام للمواطنين على محلات الاسماك ورغم انخفاض البعض منها الا ان اصر المواطنين على نجاح الحملة ومقاطعة الاسماك الى ان يتم عودة الاسعار لطبيعتها ،اكد المواطنين انهم مع المقاطعة وعدم الشراء،من جانب اخر واجه تجار الأسماك بالاسكندرية خسائر فادحة بسبب الحملة.

كانت قد انخفض سعر البلطى الكيلو من 115 جنية الى 85 جنية للكيلو و انخفض سعر السردين من 60 جنية للكيلو الى 50 جنية وسعر البورى وصل الى 130 جنية انخفض من سعر الكيلو 160 جنية بينما وصل سعر الجمبري إلى 400 جنيه بعدما وصل إلى 800 جنيه،

قال جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية،

إن المقاطعة نجحت بشكل كبير في الإسكندرية، مشيرا إلى أنه أجرى جولة في بعض الأسواق، منها سوق باكوس، وتناقش مع تجار السمك أنفسهم، ورصد استجابة واسعة من المواطنين للمقاطعة

وأوضح أن التجار لم يصمدوا كثيرا امام المقاطعة، واضطروا الى خفض الاسعار خاصة للأسماك الشعبية حتى يستطيعون بيع مالديهم من كميات، مشيرا الى ان تجار الاسماك أحضروا 50% من الكميات التى كانوا يحضرونها للسوق قبل انطلاق حملة المقاطعة.

واضاف أن الوقت الحالي يستعد العديد من المواطنين لموسم شم النسيم، لافتًا إلى أن المواطنين خلال تلك الفترة يكون إقبالهم كثيفا على شراء الأسماك البوري لكي يقوموا بتمليحها وتناولها خلال شم النسيم، قائلًا: إحنا في موسم ما قبل شم النسيم والناس كلها بتكون عايزة تشتري السمك البوري عشان تملحه.

وفى سياق متصل استمرت دعوات نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة استمرار مقاطعة شراء الأسماك، وأن تدشن الحملة في جميع محافظات مصر اعتراضًا على ارتفاع أسعار الأسماك.