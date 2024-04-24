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الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نوال الكويتية تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

بوابة الوفد الإلكترونية

دخلت الفنانة نوال الكويتية إلى أحد المستشفيات الكبرى في الكويت، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، دون الكشف عن تفاصيلها

تتلقى نوال الكويتية العلاج اللازم لحين تماثلها الشفاء، وخروجها من المشفى. 

 

ألبوم نوال الكويتية الجديد الأرض

كانت قد طرحت نوال حديثًا ألبوم الأرض الذي تكون من 15 أغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

 

حصلت أغنية كل البشر الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث جلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"
كل البشر تخطي وأنا بحقي أخطيت إني عشقتك فوق منت تتصور أنا أعترف أدري ولو به عليي جيت راح أعشقك أكثر إلين أتهور ياشاغل بالي وفي قلبي لك بيت وزنه من أشواقي وبإسمك تسور حفظتك بعيني ولك إنت غنيت لقيت روحي بعد ماكنت أدور في حضرتك قامه وفي غيبتك صيت سبحانه الرحمن قدر وصور يعتادني شوقك وأنا أقول ياليت اللي تشوفه بس عيني تصور ".

 

ألبوم نوال الكويتية الجديد الأرض

كانت قد طرحت نوال حديثًا ألبوم الأرض الذي تكون من 15 أغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

 

حصلت أغنية كل البشر الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث جلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"
كل البشر تخطي وأنا بحقي أخطيت إني عشقتك فوق منت تتصور أنا أعترف أدري ولو به عليي جيت راح أعشقك أكثر إلين أتهور ياشاغل بالي وفي قلبي لك بيت وزنه من أشواقي وبإسمك تسور حفظتك بعيني ولك إنت غنيت لقيت روحي بعد ماكنت أدور في حضرتك قامه وفي غيبتك صيت سبحانه الرحمن قدر وصور يعتادني شوقك وأنا أقول ياليت اللي تشوفه بس عيني تصور ".

 

 

 

 

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