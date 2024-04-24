محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الطويل للتعليم الأساسي

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بإدارة العريش التعليمية، بعد احلالها وتجديدها بمبلغ 11 مليون جنيه، في حضور اللواء اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، ومني أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، ومشايخ وعواقل القرية.

وأكد المحافظ أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شتي القطاعات بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكري الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وأعلن المحافظ عن انشاء محطة لتحلية المياه في القرية، موجهًا باستخدام الملاعب الموجودة في المدرسة للشباب بعد انتهاء اليوم الدراسي لممارسة الأنشطة الرياضية لحين انشاء مركز شباب في القرية.

وأشار المحافظ إلي أن المساحة الكلية للمدرسة تبلغ ٤٢٠٠متر مسطح، وتتكون من دور ارضي و4 أدوار علوية تضم ١١ فصل دراسي ومعامل وفراغات تكميلية وخدمية، ومنطقة توسعات مستقبلية ومعلب بمساحه ١٥*٢٨ متر، وتم إعادة انشاءها وتأهيلها وتأثيثها بقيمة 11.4 مليون جنيه.

ووجه المحافظ الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على الجهود المبذولة في خدمة العملية التعليمية، مقدمًا التحية لأبناء سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة، موجهًا الشكر لأهالي القرية.

من جانبهم وجه مشايخ القرية التحية الي فخامة السيد الرئيس علي الجهود المبذولة لرفع راية مصر خفاقة وعالية، وعلى الجهود٨ المبذولة في تنمية وتعمير سيناء والقضاء علي الإرهاب البغيض، مؤكدين علي ان افتتاح المدرسة يدل علي اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء.