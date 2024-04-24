التموين : توفير الدولار قلل التكلفة و15 سلعة غذائية وغير غذائية تم تخفيضها

خلال المؤتمر الصحفى لغرفة الجيزة التجارية..

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة أسامة الشاهد صباح اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر الغرفة بحضور احمد كمال معاون وزير التموين واحمد ابو الفضل مستشار وزير التموين وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بحضور ممثلين عن الشركات المصرية ومنها فريش وبوش وسامسونج وميراكووغيرها من الشركات.

وقال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الفترة الحالية شهدت توزان فى سعر الدولار مما ساعد على انخفاض التكلفة النهائية للمنتج بالإضافة إلى تدفقات نقدية من الأجانب والمصريين المقيمين فى الخارج ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار وعلى رأسها المنتجات الغذائية، انخفض طن الدقيق من الدقيق من ٢٢ إلى ١٦ ألف جنيه للطن.

وأشار الشاهد إلى ان شعبة المخابز قدمت مبادرة لتخفيض سعر الخبز وتم إصدار تسعيرة جبرية للخبز ومراقبة من خلال وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتأكد من الوزن والسعر وبناء عليه انخفض الرغيف السياحى من ٣جنيهات إلى ١.٥ جنيها للرغيف زنة ٨٠ جرام، وتم طرح الرغيف السياحى زنة ٤٠ جرام بسعر ١ جنيها ،كما انخفضت أسعار المكرونة والزيوت حيث تراجع سعر لتر الزيت الخليط من ١٠٠جنيها لتر إلى ٦٥جنيها لتر، وبالنسبة للقطاع الصناعى قال "الشاهد" أن اختلاف سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء يصل إلى ٤٠ جنيها للدولار كان يحق ربح وهمى للتجار بالإضافة إلى عدم توافر المواد الخام مشيرا إلى وجود خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المستهلكين منها ٠١٥٥٥٥٤٩٩٩٩

وأضاف الشاهد أن الفترة السابقة شهدت نقص كبير فى الدولار خاصة مع وجود الحوثيين فى البحر الأحمر مما قل ايرادات قناة السويس وزادت القدرة التنافسية لمصر ونتيجة لذلك زادت معدلات التصدير لاوروبا وافريقيا مشيرا إلى أن افريقيا تستورد بقيمة ٥٠٠ مليار دولار سنويا وحاليا نسعى لزيادة التصدير والتبادل التجارى لافريقيا.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام ، أن غرفة الجيزة التجارية هى أول غرفة تعلن عن تخفيض الاسعار وقد بلغ عدد السلع التى انخفضت ١٥ سلعة منها سلع غذائية وغير غذائية مؤكدا أن رئيس الوزراء شكل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار فضلا عن التوجيهات الوزارية بتخفيض باقى السلع وعلى رأسها الحديد والأسمنت والأجهزة الكهربائية والتى من المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة.

وأشار كمال إلى أن العيش الحر انخفض والتزم الكثير من التجار بتطبيق الأسعار المعلنة بمشاركة اتحادة الغرف التجارية والصناعات، موضحا أن حجم الإفراجات الجمركية بلغت ٨ مليار دولار الفترة الماضية منها سلع أساسية واعلاف، مما ساهم فى زيادة المتاح من السلع مع هامش ربح مناسب يشعر المواطن بالتحسن وانخفاض الأسعار.

واشار "كمال" الى ان جميع الجهات المسئولة بداية من الحكومة والقطاع الخاص الأجهزة الرقابية جميعها تسعى لإرضاء المواطن وبالفعل انخفض الزيت ٣٥% الدقيق ٣٥% وننتظر انخفاض السلع المعمرة الأيام القادمة

وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ام مبادرة خفض العيش السياحى كانت صادرة من شعبة المخابز بعد التواصل مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذى رحب بالمبادرة بالفعل انخفضت أسعار الخبز السياحى القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز السياحي الحر والفينو وفقا للقرار الوزارى الصادر من وزير التموين وهى رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.

وكشف احمد ابو الفضل مستشار وزير التموين، أن وزارة التموين تهتم بالتاجر والمستهلك يوجد تعاون كبير بين الدولة وبين التجار من الوزارة والغرف التجارية ؛وهي علاقة تمتد لسنوات في عدد كبير من المعارض لااهلا رمضان وأهلا مدراس سوء بالمشاركة أو الرقابة وكشف ابو الفضل علي زيادة عدد المبادرات لتوفير السلع لمحدودي الدخل.