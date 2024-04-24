وزارة الدفاع تنشر أغنية "تحيا مصر" للبطولة العربية للفروسية

أطلقت وزارة الدفاع المصرية اليوم الأربعاء فيديو لأغنية "تحيا مصر" لأول بطولة عربية عسكرية للفروسية والتي تم الإعلان عن تنظيمها قريبا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وتنطلق البطولة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية وبمشاركة 11 دولة عربية وهم ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات ) ، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين .

وتحتفل مصر في 25 أبريل بذكرى عيد تحرير سيناء حيث تكلل العبور العظيم للجيش المصرى فى 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلى، بخروج دولة الاحتلال تماما ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية فى 25 أبريل 1982.