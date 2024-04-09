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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برناردو سيلفا يُفاجئ ريال مدريد بالهدف الأول للسيتي.. فيديو

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

نجح البرتغالي برناردو سيلفا في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي الإنجليزي في شباك ريال مدريد في الدقائق الأولى من عمر المباراة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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ويستضيف ملعب سنتياجو بيرنابيو موقعة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، والتب انطلقت في تمام التاسعة من مساء الليلة.

هدف برناردو سيلفا في ريال مدريد 
 

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، أكانجي، جفارديول، 
خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.
خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، هالاند.

بينما يأتي على مقاعد البدلاء: إيدرسون، كارسون، دوكو، دي بروين، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، ماتيوس نونيز، بوب، ريكو لويس.
ومن المقرر خوض مواجهة الإياب بين الريال والسيتي  في السابع عشر  أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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