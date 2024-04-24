اليوم.. جهاز السادات يطرح 8 محلات تجارية و7 وحدات إدارية للبيع

طرح جهاز تنمية مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم، اليوم الأربعاء، 8 محلات تجارية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 97 متر بالأسواق المختلفة، و7 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح من 30 إلى 121 متر بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بجلسة مزاد علني.

وذكر الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات تطلب من مقر الجهاز نظیر سداد 299 لكل محل، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.

كما يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيها لكل وحدة إدارية ومهنية فى موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم استكمال سداد نسبة 10% و 1% مصاريف إدارية و 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد لكل محل، إضافة إلى 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.