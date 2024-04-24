تعرض شخصين للاصابة ، في حادث تصادم دراجات نارية أمام قرية كفر منصور التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم.

إصابة شخصين في حادث تصادم دراجات نارية بكفر شكر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجات نارية بطريق قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة كفر شكر وإصابة قائدي الدراجات النارية

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة فارس. س. أ 21 سنة وإصابة فوزي.م. ف 21 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

مصرع شخص في مشاجرة بالخصوص

كما لقي شخص مصرعه على يد عامل، إثر مشاجرة بينهما بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسبب قيام المتهم بشرب المواد المخدرة أمام منزل المجني عليه، وخلال مطالبته له بالابتعاد عن المنزل طعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب منزل ويبلغ من العمر 31 عاما، وعامل مستأجر شقه لديه يبلغ من العمر 37 عاما، بسبب خلافات بينهما ورفض المجنى عليه قيامه بشربه المواد المخدرة أمام المنزل، فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم، بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

إصابة سيدة وشخص مسنين بحروق في حريق منزل بالخانكة

وفي واقعة اخري ، اصيبت سيدة وشخص مسنين بحروق متفرقة بالجسم ، في منطقة أرض الجمال بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أثر نشوب حريق بمنزل، وأسفر عنه انهيار جزئي ببلكونة المنزل، جري نقل المصابين لمستشفي الخانكة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنزل بمنطقة أرض الجمال بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وأسفر ذلك عن انهيار جزئي ببلكونة المنزل.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، لمكان الحريق وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارتي إسعاف، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق عن انهيار جزئي ببلكونة المنزل، وإصابة كلا من "هانم شعبان كرم، 62 سنة، بنزيف وحروق متفرقة بالجسم، و"عباس محمد إبراهيم"، 80 سنة، بحروق من الدرجة الأولى.

وجرى نقل المصابين لمستشفي الخانكة لتلقي العلاج، وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب بسبب تسرب غاز.