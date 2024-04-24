تراجع أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في الاسواق وعند التاجر.. بكام شيكارة العلف

أسعار الأعلاف اليوم الاربعاء.. شهدت أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، تراجعًا، في بعض الاصناف، واستقرارًا، في البعض الاخر، واستقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن نحو 43,000 جنيه.

جاء ذلك في ظل ترقب الأسواق موجة تصحيح سعرية بعد تحرير سعر الصرف حيث استقرت أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفتره الحالية بعد تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وإعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن الخامات المستوردة.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وخيم التباين على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

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وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار الاعلاف اليوم الاربعاء في الاسواق ولدى تاجر الجملة، وجاءت لااسعار على النحو الاتي:

أسعار الأعلاف اليوم الاربعاء في الاسواق ولدى التاجر

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 43,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما ثبت سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 10,000 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

بينما تراجعت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 16,000 جنيه.

الدي دي جي

وظلت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، ثابتة عند 18,500 جنيه.

بادي تسمين سوبر 23%

وسجلت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» تراجعًا نحو 23,000 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» تراجعًا ليصل سعر الطن إلى 22,900 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

كما هبط سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 22,800 جنيه.

بادي نامي 21%

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%»، تراجعًا ليصل سعره إلى 22,800 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.