متحف تل بسطا بالزقازيق يفتتح معرض «الكارتوناج» تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للفن

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للفن والذي يوافق 15 أبريل من كل عام، ينظم متحف تل بسطا بالزقازيق، معرضاً أثرياً مؤقتاً، بعنوان «الكارتوناج» وذلك بقاعة العرض المتحفي بالمتحف ويستمر إلى منتصف شهر مايو القادم.

قال إبراهيم على حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إن قسم المعارض المؤقتة بمتحف تل بسطا بالزقازيق، افتتح معرض أثري مؤقت بعنوان" الكارتوناج" يعرض قناع جنائزي من الكارتوناج من آثار منطقة تل الصوة بمحافظة الشرقية، ويرجع تاريخه للعصر الروماني.

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية على هامش المعرض، لشرح منطقة آثار تل بسطا.

حضر افتتاح المعرض والندوة الدكتورة سوسن عيسى مدرس الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة عين شمس، وعدد 50 طالب وطالبة من قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة عين شمس.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المعارض التراثية؛ تسهم في تثقيف وتعليم الأفراد بماضيهم وحاضرهم، بل وتلعب دورا مهما في إحياء التراث والساحة الثقافية، فضلاً عن تعزيز التواصل والترابط بين أبناء المجتمع، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الدولة بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية.

يشار إلى أن اليوم العالمي للفن يتم الاحتفال به في 15 أبريل من كل عام، حيث أقره المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين في عام 2019، وتم اختيار هذا التاريخ تكريماً للفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي الذي تحل ذكرى ميلاده في هذا اليوم.

وفي سياق متصل، نظم متحف تل بسطا بالزقازيق، ندوة توعوية عن "الوصمة المجتمعية للمريض النفسي" وذلك بقاعة المتحف، حاضر فيها الدكتور يحيي محمد صابر، استشاري العلاج النفسي بمستشفى الصحة النفسية بالعزازي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مطمئنون للاستشارات النفسية، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الطب النفسي والمريض النفسي.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف، كما تساهم في إثراء الجانب التوعوي والثقافي

والمعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال تنظيم الندوات التوعوية لشرائح المجتمع المختلفة.

ولفت إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إلى أن ندوة "الوصمة المجتمعية للمريض النفسي" استهدفت عدد 20 من العاملين بمستشفى العزازى للطب النفسي والعاملين بمتحف تل بسطا بالزقازيق وتناولت أهمية اكتشاف المرض النفسي من البداية وعلاجه، حيث أن هناك قاعدة تنص على أنه كلما تم التشخيص مبكرًا كلما أمكن التحسن والسيطرة على المرض النفسي، ولكن المشكلة أن المريض النفسي يذهب متأخرًا للطبيب بعد أن يذهب فى البداية للطب الشعبي وما شابه، ويؤدى ذلك إلى تعقد المرض.

وتم التأكيد أن الطب النفسى من أكثر فروع الطب تحقيقًا لنسب شفاء عالية، وإذا تم التشخيص المبكر وحصل على الدواء المناسب وأن الأدوية النفسية لا تسبب الإدمان ولا تؤثر على أعضاء الجسم اذا استخدمت تحت اشراف طبى بالإضافة أن هناك الكثير من الأمراض العضوية يكون سببها مشاكل نفسية لم تحل، وأغلب علاج الأمراض تحتاج إلى علاج الجانب النفسي.