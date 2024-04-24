فريق طبى يجرى مرور موسع علي مستشفي الحميات وقنا العام

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بمراجعة كافة الأعمال بمستشفي قنا العام، وذلك للإطمئنان علي المرضي بالأقسام.

وأوضح الدكتور محمد أن الفريق بدأ جولته بتفقد الإستقبال ومراجعة تذاكر الدخول وتوافر أدوية الطوارئ.

وإستكمل الفريق الجولة بتفقد قسم العناية المركزة والمرضي بالقسم من الرجال والسيدات ومراجعة تذاكر الدخول لهم والحالة الصحية لكل مريض.

و ناقش الفريق بروتوكول العلاج الموصوف لهم وفقاً للحالة الصحية لكل مريض ومدي إلتزام فريق التمريض بالعناية المركزة بمكافحة العدوي ورعاية المرضي بصورة كافية.

و تابع الفريق الجولة داخل أقسام الباطنة ، النساء ، الجراحة ، المناظير ، القسطرة للإطمئنان علي المرضي وتواجد الفريق المناوب ومراجعة قائمة العمليات الجراحية بتلك الأقسام.

وأضاف بدران إلي تفقد فريق المديرية لقسم الكلي الصناعي للإطمئنان علي تشغيل الأجهزة الخاصة بالغسيل الكلوي وتوافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بالمرضي داخل القسم.

كما تفقد الفريق قسم الأطفال والحضانات والأشعة وتوافر مستلزمات أفلام الأشعة وتوافر الصبغات.

فيما إستمرت فرق الإشراف والمتابعة بتفقد مستشفي حميات قنا لمراجعة تذاكر الدخول وتواجد فريق الإستقبال من الأطباء والتمريض ورعاية المرضي بالعناية المركزة داخل المستشفى.

كما تفقد الفريق المرضي بالمستشفي للإطمئنان علي سلامتهم وحصولهم علي القدر الكافي من الرعاية الصحية اللازمة لهم.

مؤكداً علي إستمرار خطة المديرية المكثفة بالمرور والمتابعة الدقيقة لكافة منافذ الرعاية الصحية التابعة لمديرية الصحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

و شارك الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والسادة مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الصحة بقنا، في الإجتماعات التي نظمتها وزارة الصحة والسكان اليوم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم المستمر بالقاهرة.

وذلك برعايه الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة.

وخلال الإجتماع عرض الأستاذ الدكتور أحمد سعفان خطة الوزارة الموضوعة والتي تهدف إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات.

وكذلك مناقشة الإجراءات والآليات اللازمة لتطبيق اللائحة الأساسية للمستشفيات التابعة لوحدات الإدارة المحلية والتي صدر بها قرار معالي وزير الصحة والسكان والسيد وزير التنمية المحلية رقم 75 لعام 2024.

فيما أشار الدكتور محمد بدران إلي أن الإجتماع ناقش أهم الخطط المستقبلية في تحسين موارد المستشفيات ودعم الكوادر البشرية بالمستشفيات.

وأضاف بدران أن الإجتماع ناقش سُبل رفع العناء عن المواطنين من خلال دعم خدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي والعمل علي التسريع من الإنتهاء من قوائم الإنتظار بالمستشفيات والسعي نحو رفع كفاءة الفرق الطبية وزيادة الخبرة العلمية لديهم والعمل علي توفير متطلبات التشغيل بصورة كافية بالمستشفيات.