موعد قطع المياه عن حدائق الأهرام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة " أ "بحدائق الأهرام.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع ١٨ أ ، الأمر الذي يستلزم قطع المياه، وذلك لمدة ٦ ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٤/ ٢٠٢٤ وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧/ ٤/ ٢٠٢٤؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.