صوامع وشون الشرقية تستقبل 111 ألف طن من الذهب الأصفر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح، وتحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١١٠٨٢٤ طن و ٣٨٧ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد ٢٠٢٤، وبحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام.

وذكر المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١١٩٩٣٣ فدانًا حتى الآن، علما أن مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانًا، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وفي سياق متصل، تيسيرا على المواطنين الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة تموين الشرقية،بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية، للتأكد من التزام أصحابها بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج المحددة، والتزامهم بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز، تنفيذاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو.

وقد قامت إدارات تموين أبوكبير وأولاد صقر والقرين وصان الحجر، بالمرور على المخابز السياحية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة وأوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.