الشريف والقنصل بيراجاكيس يحتفلان باليوم الوطنى لليونان بالاسكندرية

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن العلاقات المصرية اليونانية شهدت نقلة نوعية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية في شرق المتوسط.

جاء دلك خلال حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني لليونان، وذلك بحضور يوانيس بيراجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وتوجه محافظ الإسكندرية باسمه واسم مواطني الإسكندرية بخالص التهنئة للجالية اليونانية بالإسكندرية والشعب اليوناني بمناسبة اليوم الوطني لليونان، معربًا عن سعادته بمشاركته للاحتفال باليوم الوطني لليونان.

ورحب اللواء الشريف بتعزيز فرص الشراكة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري.جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية ، اللواء بحري محمد نبيل قائد الأسطول الشمالي وواللواء بحري سامر ندا

قائد القاعدة البحرية بالإسكندرية ولفيف من القناصل ورجا ل الاعمال بالاسكندرية

من جانب اخر استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في جميع المجالات خاصة الحقوق الاقتصادية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

أكد اللواء محمد الشريف على جهود محافظة الإسكندرية في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار الشريف إلى الإنجازات التي حققتها المحافظة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية، مسلطًا الضوء على: مشروع بشائر الخير هذا المشروع الإسكاني الضخم الذي ساهم في توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، ومشروع محور المحمودية الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تم تنفيذها لتحسين البنية التحتية في المحافظة وخلق فرص عمل جديدة وتسهيل حياة المواطن السكندري.

كما تم الحديث عن المنافذ الخدمية التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات حيث تم إنشاء العديد من المنافذ الخدمية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. ، بالإضافة إلى تنفيذ حملات دورية لمراقبة الأسعار والحد من ظاهرة الغلاء.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد ممدوح، بالجهود المميزة التي تبذلها محافظة الإسكندرية في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين، موضحًا أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

وأكد على استعداد المجلس القومي لتقديم الدعم اللازم لمحافظة الإسكندرية في استمرار جهودها لتعزيز الحقوق الاقتصادية، وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الجهات المعنية.