وكيل زراعة الغربية يشهد حصاد محصول بنجر السكر بالهياتم

قام اليوم الدكتور خالد أبو شادي وكيل أول وزارة الزراعة بالغربية بمتابعة تنفيذ يوم حصاد لحقل محصول بنجر السكر بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى.

يأتى هذا اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أشار أبو شادي إلى أن محافظة الغربية تعد ضمن المحافظات الرائدة فى زراعة محصول بنجر السكر، الذى يعد من الزراعات التعاقدية التي أصبحت تدر هامش ربح للفلاح وذلك من خلال إعلان سعر المحصول قبل الزراعة مع ضمان التسويق، وللأهمية الإستراتيجية لمحصول بنجر السكر فإن مديرية الزراعة بالغربية متمثلة فى الإدارة العامة للإرشاد الزراعى تسعى لزيادة المساحة المزروعة من هذا المحصول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير كافة المستلزمات من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية والأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واتباع أساليب الزراعة الحديثة، والتى تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر وصفات الجودة لهذا المحصول الاستراتيجى، الذى يعد أحد أهم مصادر صناعة السكر الأبيض، التى تساهم فى الإنتاج المحلى لتقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، ومن ثم عوائد اقتصادية إيجابية لها مردود قوى على الاقتصاد، ويدخل البنجر فى صناعة الأعلاف وبعض الأسمدة العضوية وغيرها.

وأشاد أبو شادي بموسم حصاد محصول البنجر هذا العام، يبشر بإنتاجية عالية للفدان، موضحا أن هذا الأمر نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا المحصول الاستراتيجي، وتوفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على أعلى إنتاجية من وحدة المساحة فى كافة الحاصلات الزراعية.

وأكد وكيل زراعة الغربية، أن المحافظة تسعى إلى رفع إنتاجية الفدان بشكل مستمر فى كافة المحاصيل المزروعة بالمحافظة، مشيرا إلى تشكيل لجان من مهندسين زراعيين متخصصين لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارع بما يضمن الوصول لأفضل إنتاجية للفدان، لافتا إلى تنظيم القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية لكافة المحاصيل وزيارات ميدانية لتقديم كافة التوصيات الفنية للمزارعين.

وتابع أبو شادى، يتم الآن الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي والالتزام بمساحات الأرز المقررة وعدم المخالفة والتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الشامية والقطن وفول الصويا مشيرا إلى نموذج الزراعة التعاقدية كضمان للتسويق بسعر مجزٍ.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية جموع المزارعين بضرورة الالتزام بتوريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على القمح، الذى يعد المادة الخام لرغيف الخبز وهذا واجب وطني على الجميع.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وبحضور الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجيه التعاونى، المهندس علاء الطناحى مديرعام الإدارة العامة للخدمات الزراعية، المهندس حسام سنبل مسؤول قسم الإرشاد الزراعى بالمحلة الكبرى، المهندس سامى داود مدير إدارة التعاون بالمحلة الكبرى، مندوبى المنطقة الإحصائية، ومهندسي الإرشاد بالمركز، وعدد كبير من مزارعي الناحية.

وفى نهاية اللقاء تم الاستماع إلى المزارعين والرد على أسئلتهم.