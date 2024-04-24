تعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية حملة توعية بمدينة نقادة

أطلقت جمعية الشروق لتنمية المرأة بمدينة نقادة جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة توعية بيئية تستهدف المزارعين و الشباب و المرأة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة فرع قنا، ذلك لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية بمدينة نقادة بل و المدن المجاورة.

أدار حوار الندوات ام كلثوم الصوابى رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة، والمهندس عمر رياض و المهندس محمد جمال منسقى مشروع النمو الاخضر الشامل - اليونيدو.

حيث تم تنفيذ اولى الندوات بقرية دراو بمقر الجمعية استهدفت 50 من المزارعين و ندوة أخرى بنجع الشراورة بقرية الساحل استهدفت 50 المرأة لدمج المرأة فى المشروعات البيئية بالقرية.

حاضر بالندوات المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئة جهاز شئون البيئة و المهندس عمر رياض منسق اول مشروع النمو الاخضر الشامل - اليونيدو ، تناولا إضرار حرق المخلفات الزراعية منها سفير قصب السكر و الموز و الذرة و الشمار و تم توضيح الفوائد الغذائية و الاقتصادية من إعادة تدوير المتبقيات الزراعية فى صناعة الأعلاف و السماد البلدى، وانتاج بعض المنتجات الاخرى من إعادة التدوير، وذلك مما يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وعلى صعيدا اخر، قام الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي بتكليف فريق تعليمي من اساتذه كليه التربيه بقنا، برئاسه الدكتور عصام الطيب عميد الكليه بتوفير خدمه تعليميه جيدة من فصول دراسية مؤقتة للاطفال الفلسطينيين المرافقين لذويهم في سن رياض الاطفال والمدارس في المراحل التعليمية المختلفه لهم داخل اروقة الجامعة لمساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية وتقديم منهج تعليمى يناسب الاعمار المختلفة وتجهيز قاعات دراسية بمبنى المدينة الجامعية مكان اقامتهم مع الاهتمام بالجانب النفسى جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة التنسيقية التي قام بتشكيلها لرعايه الاشقاء الفلسطينيين المصابين ومرافقيهم والبالغ عددهم ٢٤ من مصابى الاشقاء الفلسطينيين و٣٨ من مرافقيهم.

اقيم الاجتماع بحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة والدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية والدكتور محمود عبدالعال مدير مستشفى الطوارئ الجامعى والدكتور عبدالرحمن رضوان وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية وطروب طلبه امين الجامعة المساعد وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد واعضاء اللجنة المشكله من لفيف من القيادات الادارية بالجامعة ومندوب مديرية المالية بالجامعة .

أكد رئيس الجامعة حرص جامعة جنوب الوادى على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة في سبيل توفير الرعاية الكامله للاشقاء الفلسطينيين بمستوى يليق بمكانه الدوله المصرية واضاف ان اللجنة التنسيقية تم تشكيلها على النحو التالي - الادارة المركزية للجنة التنسيقية وفريق الرعايه الطبية وفريق الرعاية الاجتماعية وفريق الخدمه التعليمية.

موضحا ان اللجنة ستقوم بتنفيذ اي مهام في سبيل تحقيق النتائج المرجوة لخدمه الاشقاء الفلسطينيين مع استمرارها في تقديم الخدمات الصحية للاشقاء الفلسطينيين المصابين الذين استقبلتهم مستشفيات قنا الجامعيه مطلع الاسبوع الجاري وكذلك الاهتمام بمرافقيهم داخل الجامعة.

استمع رئيس الجامعة إلى تقرير مفصل من أعضاء اللجنة عن الخدمات التى تم تقديمها مقدما شكره لأعضاء اللجنة عن الجهد المبذول الذى قدم للأشقاء الفلسطينيين ومرافقيهم مؤكدا أنه ليس بغريب على المصريين الذين يتميزون بالطيبة والكرم وهذا سر بقاء الوطن وتغلبه على الأخطار والأزمات.