الإحصاء: 75.8% من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين عام 2023

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية بلغت (52853) طلباً عام 2023 مقابل (30423) طلبا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 73.7%.

وأشار الجهاز فى بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية بلغ (47653) طلباً عام 2023 مقابل (25713) طلباً عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 85.3%.

وبلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (16659) علامة تجارية في عــام 2023 ،وكانت مصر (12632)علامة تجارية ، باقي الجنسيات (4027) علامة تجارية ، مقابل (11869) علامة تجارية عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 40.4 ٪.

ولفت الجهاز إلى أنه تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (12632) علامة تجارية بنسـبة 75.8٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1142) علامـة تجارية بنسـبة 6.9ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (455) علامـة تجـارية بنسـبة 2.7٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2023.

براءات الاختراع:

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (2095) طلباً عـــام 2023 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (726) طلباً للمصريـين بنسـبة 34.7٪، (1369) طلباً للأجـانب بنسبة 65.3٪، مقـابـل (1914) طلبـاً عــــام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.5٪.

البراءات الممنوحة:

بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (317) براءة اختراع عام 2023 منها (71) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 22.4٪، (246) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 77.6 ٪ من الإجمالي، مقــابل (512) براءة عام 2022 بنسـبة انخفاض قدرها 38.1%.

البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي:

(317) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي مجال الإحتياجات الانسانية بعدد (80) بـراءة اختــراع بنسـبة 25.2٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2023 (27.5٪للمـصريين، 72.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات بعـدد (77) بـراءة اختــراع بنسبــة 24.3٪ (31.2٪للمصـريين، 68.8٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (51) بـراءة اختـراع بنسبة 16.1٪ (23.5٪للمصـريين، 76.5٪ للأجـانب).

البراءات الممنوحة للــدول:

تصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (71) بــراءة اخــتراع بنسـبة 22.4٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (43) براءة اختراع بنسبة 13.6٪، وجاء المتقدمين من ألمانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (28) براءة اختراع بنسبة 8.8٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2023.

