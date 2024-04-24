محافظ الجيزة يناقش طلبات المواطنين والعلامات التجارية لتأجير البارتشينات الحضارية

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجتماع الدوري لمجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع تسويق الأكشاك التجارية مع رؤساء الأحياء، لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والبارتشينات الحضارية المتاحة، أو الجاري تنفيذها أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالاماكن غير المستغلة كمتنفس حضاري للمواطنين.



ناقش اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها، بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة ومنها مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين، والتي منها تطوير بعض المسطحات الخضراء والحدائق بحي الدقي كمرحلة أولى.



كما حرص المحافظ علي متابعة ما انتهي اليه توصيات مجلس الإدارة السابق للوقوف علي ما تم تنفيذه مع التأكيد على استخدام الطاقة النظيفة في مشاريع التيك اواي والوجبات السريعة.



ووجه اللواء أحمد راشد بضرورة طرح عدداً من ساحات الانتظار لتعظيم موارد المحافظة لاستغلالها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد محافظ الجيزة خلال لقائه مع رؤساء الأحياء بالتنبيه علي المستأجرين بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وفي حالة عدم الإلتزام سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما وجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للملتزمين مما يسهم في اقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة، مشددا على سرعة الانتهاء من توصيل المرافق في خلال فترة زمنية أسبوعين.



ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بتكثيف الحملات علي مركبات التوكتوك المخالفة وعدم السماح لها بالسير عكس الاتجاه وعدم إعاقة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية.



جاء ذلك بحضور السيد أبراهيم الشهابي والاستاذة هند عبد الحليم نائبي المحافظ والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومدير ادارة التسويق ورؤساء الأحياء ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.