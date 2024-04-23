عبدالسند‭ ‬يمامة‭: ‬تكريم‭ ‬قيادات‭ ‬الحزب‭ ‬اعتراف‭ ‬بمسيرتهم

برعاية‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬يقوم‭ ‬الحزب‭ ‬اليوم‭ ‬بإعداد‭ ‬حفل‭ ‬تأبين‭ ‬لرموز‭ ‬الوفد‭ ‬الراحلين‭ ‬فى‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬بمقر‭ ‬الوفد‭ ‬الرئيسى،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬رموز‭ ‬الوفد‭ ‬الراحلين‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬مواهب‭ ‬الشوربجى‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المرأة‭ ‬الوفدية،‭ ‬وعبدالفتاح‭ ‬نصير‭ ‬أمين‭ ‬صندوق‭ ‬الوفد‭ ‬الأسبق‭ ‬والدكتور‭ ‬محمود‭ ‬السقا‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬سابقاً‭ ‬وأحمد‭ ‬عودة‭ ‬سكرتير‭ ‬مساعد‭ ‬الوفد‭ ‬الأسبق‭ ‬والدكتورة‭ ‬كاميليا‭ ‬شكرى‭ ‬عميد‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬سابقاً‭ ‬وياسين‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الأسبق‭ ‬وأحمد‭ ‬عزالعرب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬سابقاً‭ ‬والمستشار‭ ‬تمام‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الوفد‭ ‬بأسيوط‭ ‬سابقاً‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب،‭ ‬أن‭ ‬تكريم‭ ‬قيادات‭ ‬الوفد‭ ‬الراحلين‭ ‬واجب‭ ‬على‭ ‬الحزب‭ ‬واعتراف‭ ‬بمسيرتهم‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬الوطنى‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يعد‭ ‬مثلاً‭ ‬وقدوة‭ ‬للشباب‭ ‬كى‭ ‬يسيروا‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬خدموا‭ ‬الوفد‭ ‬والوطن،‭ ‬واعترافاً‭ ‬بدورهم‭ ‬الوطنى‭ ‬فى‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الحزبية‭ ‬والسياسية،‭ ‬رحمهم‭ ‬الله‭ ‬وأدخلهم‭ ‬فسيح‭ ‬الجنات‭.‬

