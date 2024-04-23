عبدالسند يمامة: تكريم قيادات الحزب اعتراف بمسيرتهم
برعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد يقوم الحزب اليوم بإعداد حفل تأبين لرموز الوفد الراحلين فى الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الوفد الرئيسى، وتضم قائمة رموز الوفد الراحلين كلاً من السيدة مواهب الشوربجى رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وعبدالفتاح نصير أمين صندوق الوفد الأسبق والدكتور محمود السقا عضو الهيئة العليا سابقاً وأحمد عودة سكرتير مساعد الوفد الأسبق والدكتورة كاميليا شكرى عميد معهد الدراسات السياسية سابقاً وياسين تاج الدين نائب رئيس الحزب الأسبق وأحمد عزالعرب نائب رئيس الحزب سابقاً والمستشار تمام عبدالمجيد رئيس لجنة الوفد بأسيوط سابقاً.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، أن تكريم قيادات الوفد الراحلين واجب على الحزب واعتراف بمسيرتهم فى العمل الوطنى.
كما أكد الدكتور عبدالسند يمامة أن هذا التكريم يعد مثلاً وقدوة للشباب كى يسيروا على نهج هؤلاء الذين خدموا الوفد والوطن، واعترافاً بدورهم الوطنى فى إثراء الحياة الحزبية والسياسية، رحمهم الله وأدخلهم فسيح الجنات.