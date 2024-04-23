انفوجراف.. القوات المسلحة تواصل نشر جانب مشاريع التنمية في سيناء

٤٦٠ مشروعا للتنمية بينها ٢٥ مشروعا ضخما للطرق والكباري و٣٠ مشروعا في الاسكان

كشف تقرير معلوماتي «انفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بعدد ١٥ انفوجراف للتنمية والحرب في سيناء عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروع لخدمة كل مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

تضمنت التقارير تنفيذ القوات المسلحة 25 مشروعًا ضخمًا من مشروعات قطاع الطرق في شبه جزيرة سيناء، ومن المُخطط تنفيذ 7 مشروعات كبرى في الفترة المقبلة.

كما تضمنت تنفيذ 30 مشروعًا في قطاع الإسكان بسيناء منذ 2014، حيث أشارت تقارير انفوجراف تنفيذ القوات المسلحة 21 تجمعًا تنمويًا في سيناء منذ 2014، كما نفذت القوات المسلحة 31 مشروعًا في الرعاية الصحية بسيناء منذ 2014.

ونفذت أيضا القوات المسلحة 4 مشروعات صناعية في شبه جزيرة سيناء، كما تضمنت تقارير" انفوجراف" تنفيذ القوات المسلحة 48 مشروعًا في الزراعة والمياه والصرف بسيناء منذ 2014، وتضمنت ايضا تنفيذ 55 مشروعًا في المنشآت التعليمية بسيناء و8 بالكهرباء، كما تم تنفيذ 62 مشروعًا قوميًا كبيرا في سيناء.

كما تضمنت" انفوجراف" 9 مراحل لاسترداد شبه جزيرة سيناء كاملة: من الحرب للسلام.