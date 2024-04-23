وفد العرب سات يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

استقبل عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، الحميدي العنزي، الرئيس التنفيذي لعرب سات، على رأس وفد رفيع المستوي، وذلك لبحث سبل تعزيز وفتح أفاق جديد للتعاون المستقبلي بين الجانبين، في إطار تفعيل برتوكول التعاون المبرم بينهما، في العديد من المجالات الاعلامية.

حضر اللقاء الدكتورة نشوي جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT الرقمية، وعبد العزيز الحضري، المدير الاقليمي لشمال أفريقيا في العرب سات، وعدد من قيادات مدينة الإنتاج الإعلامي .

وقد رحب الجبالي بالرئيس التنفيذي لعرب سات، وأكد على أهمية الزيارة في تدعيم أواصر الصداقة، بين مدينة الانتاج الاعلامي والعرب سات، معرباً عن استعداد المدينة، لتقديم كافة التسهيلات والامكانيات لمؤسسة العرب سات، وإتاحة الفرصة للإستفادة من إمكانيات المدينة التكنولوجية والعلمية، وخاصة في مجالات البث الفضائي لدعم هذا التعاون.

وشاهد الوفد في مستهل الزيارة فيلماً تسجيلياً عن المدينة، يبرز مراحل التطور الذي شهدته خاصة في الأونة الأخيرة، حتى أصحبت واحدة من أكبر الكيانات الاعلامية والاقتصادية في المنطقة .

وقد قام أعضاء الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة، شملت مركز ترميم التراث الذي يقوم بالحفاظ عن التراث الوثائقي السمعي والبصري، وحمايته من التلف والقدم، واستعموا لشرح تفصيلي من القائمين بالإشراف عليه لطريقة عمل المركز ومراحل ترميم الافلام وتصحيح الالوان الخاصة بها بإستخدام تقنية الـ 4K.

كما زاروا مركز الدولبي أتموس والذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق تسجيل الصوت والمكساج والمعتمد من شركة دولبي العالمية، وتفقد الوفد أيضاً مركز التدريب بالمدينة UP SKILL ، وشاهدوا قاعات التدريب والمعامل العلمية الخاصة به.

كما قام أعضاء الوفد بعمل جولة بمناطق التصوير المفتوحة وشاهدوا الاستعدادات الجارية لاستقبال تصوير الاعمال الدرامية، وتفقدوا ديكور مسلسل "الحشاشين" والذي تم عرضه في شهر رمضان، وكذلك زار الوفد أستديوهات MBC بالمدينة وشاهدوا عدد من البلاتوهات الخاصة ببرامج القناة.

وفي نهاية الجولة أشاد العنزي والوفد المرافق بالإمكانيات التكنولوجية والمراكز العلمية، التي تضمها المدينة، وكذلك الإستديوهات المجهزة بأحدث وسائل العرض والبث، والتي ينطلق منها العديد من القنوات العربية والمصرية، وتضعها في مصاف المدن الاعلامية الكبري في وطننا العربي .