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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات وسلطنة عمان تؤكدان أهمية تضافر الجهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك

الإمارات وسلطنة عمان
الإمارات وسلطنة عمان

أكد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أهمية تضافر الجهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك ودفعه قدما في شتى المسارات بما يؤكد زيادة نصيب شعوب دول المجلس من فرص التنمية المستدامة، وبما يرقى إلى مستوى طموحاتها.

 

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، مع السلطان هيثم، الذي يزور الإمارات حاليا، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بما يدعم طموحات الشعبين نحو مستقبل عنوانه التقدم والازدهار، إلى جانب مناقشة التقدم المستمر الذي تشهده روابط الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وسبل اكتشاف مزيد من الفرص لتوسيع نطاق التعاون.

 

وقال الشيخ محمد بن راشد "إن زيارة السلطان هيثم تحمل أهمية كبيرة في دفع علاقات التعاون قدما في ضوء عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين"، معربا عن تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر توثيق التعاون، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وصولا إلى مستويات أعلى من مسارات التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي.

 

وتطرق اللقاء إلى جملة من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل التغلب عليها من أجل إقرار السلام ونشر مقومات الأمن والاستقرار الداعمين للتنمية، والتي تعد الركيزة الأولى والأساسية لازدهار الشعوب وتقدمها ورقيها.

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