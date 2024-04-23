كوريا الجنوبية تطلق أول قمر صناعي نانوي ضمن مشروع كوكبة الأقمار الصناعية

من المقرر أن تطلق كوريا الجنوبية قمرا صناعيا نانويا محليا لرصد الأرض إلى الفضاء هذا الأسبوع، كجزء من خطتها لإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية بحلول عام 2027، حسبما ذكرت وزارة العلوم اليوم الثلاثاء.

وسيتم إطلاق القمر الصناعي النانوي، وهو أول وحدة من كوكبة الأقمار الصناعية المتصورة، من ميناء شركة "روكيت لاب" الفضائي في "ماهيا" بنيوزيلندا في حوالي الساعة 10:08 صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، وفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويحمل القمر الصناعي اسم "NEONSAT-1"، وسيتم إطلاقه على متن صاروخ "إلكترون" التابع للشركة إلى جانب نظام الشراع الشمسي المركب المتقدم الذي أنشأته الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا". ويرمز الاسم "NEONSAT" إلى "كوكبة الأقمار الصناعية الجديدة لرصد الأرض في الفضاء من أجل السلامة الوطنية".

ويقل وزن القمر الصناعي الجديد عن 100 كيلوغرام، وهو الأول من بين 11 قمرا صناعيا نانويا ستشكل كوكبة أقمار صناعية لرصد والتقاط صور لشبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها.

وتعتزم كوريا الجنوبية إطلاق 5 أقمار صناعية نانوية أخرى إلى الفضاء في يونيو 2026، و5 أقمار أخرى في سبتمبر 2027، وفقا للوزارة.

ملك ماليزيا ينعى مصرع 10 عسكريين جراء اصطدام طائرتي هليكوبتر

أعرب ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن إسكندر عن تعازيه في مصرع عشرة عسكريين جراء اصطدام طائرتي هليكوبتر خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية فوق قاعدة بمدينة "لوموت" في ولاية "بيراك".

وأمر ملك ماليزيا - وفقًا لراديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الثلاثاء/ - القوات المسلحة بفتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات المحيطة بالحادث.

قاعدة "لوموت" البحرية

من جانبها، أوضحت البحرية الماليزية أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى القوات المسلحة بقاعدة "لوموت" البحرية؛ لتحديد هوياتهم.

قالت البحرية الماليزية في بيان إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد تصادم طائرتي هليكوبتر في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

وأضافت أن جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية الساعة 9.32 صباح اليوم.

وقالت البحرية: "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".

وقال قائد العمليات في دائرة الإطفاء والإنقاذ سهيمي محمد سهيل "ارتطمت المروحيتان ببعضها البعض خلال تحليق تدريبي. أكدت الفرق الطبية مقتل كل الضحايا العشر الذين كانوا على متنهما".

وأظهرت أشرطة فيديو انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي، مروحيات تحلّق في تشكيل واحد على علو منخفض فوق ملعب لوموت استعدادا لاحتفالات للقوات البحرية في مايو.