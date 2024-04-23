رانيا يوسف تكشف حقيقة دخولها فى قصة حب جديدة

حرصت النجمة رانيا يوسف على كشف حقيقة ما تم تداولاه على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، عن دخولها فى علاقة حب جديدة.

وقالت رانيا يوسف: "أنا قولت إعجاب فقط وليس قصة حب حقيقية، أو زواج، والإعجاب ممكن نحس بيه اتجاه كل الناس، يعنى مثلا أنا معجبة بجورج كلونى، هل هكون بحبه وهتجوزه، مطالبة الجميع بضرورة مراجعة كلامها جيدا قبل تداول معلومات خاطئة عنها".

قصة بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "بقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث.

ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما.

أبطال بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين، يشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جريمة منتصف الليل"، البرومو الرسمي الأول للعمل، والذي لاقى إشادات واسعة فور طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله أبطال العمل في مشاهد سريعة وكلمات من نص الحوار، وكان أبرز ما يميز البرومو، هو ظهور كم كبير من النجوم من أجيال ومراحل عمرية مختلفة.

رانيا يوسف



ويظهر البرومو في بدايته جريمة قتل لفتاتين، ثم تظهر النجمة رانيا يوسف ببدلة رقص في ملهى ليلي، ليدخل بعدها النجم أحمد عبدالعزيز بجملة تضظر ملامح شخصيته في المسلسل، كما يظهر الفنان الشاب محمد عز في شخصية ضابط شرطة يحقق في جريمة قتل "ميسون" ابنة رانيا يوسف، ثم يظهر الفنان القدير صلاح عبدالله، ويتوالى ظهور باقي أبطال العمل، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، وملك قورة، ثم الفنانة القديرة عفاف شعيب.

كواليس جريمة منتصف الليل



ويتنقل البرومو بين عدة مشاهد بأماكن متفرقة، مما يظهر تنوع أماكن التصوير، وكم النجوم المشاركين في بطولة العمل من مصر ومن السعودية، إذ يظهر البرومو نجوم السعودية ليلى سلمان، وعلي السبع ونوف عبدالله، ليعود مره أخرى للنجوم الشباب من مصر محمد مهران، حسني شتا، ومحمد فاروق شيبة، والفنان محمد سليمان وأحمد منير.

رانيا يوسف



- أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل"



وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

ملك بدوي



كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

رانيا يوسف

- صناع وأبطال "جريمة منتصف الليل"



مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني، كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shott" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.