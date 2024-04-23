كواليس حريق مخازن زيوت ولعب أطفال بلاستيكية بالخانكة

شهدت منطقة عزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حريق هائل، بعدد من مخازن الأغذية والبلاستيك، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كواليس حريق مخازن زيوت و لعب أطفال بلاستيكية بالخانكة

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشوب حريق بعدد من مخازن الأغذية والبلاستيك، وجري الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وسؤال شهود العيان والمصابين عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

و تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب، بمخزن لعب أطفال بلاستيكية، وذلك بمنطقة عزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة، تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود ببلاغ الأهالى باندلاع حريق فى بمخزن بعزبة حسيب التابعة لقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة.

وعلى الفور انتقل على الفور المقدم مصطفى صابر وكيل إدارة الحماية المدنية، والمقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة إطفاء بهتيم، والمقدم محمد وجيه رئيس وحدة إطفاء الخانكة، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع أى إصابات، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق منزل قديم في طوخ

وفي واقعة اخري ، امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشوب حريق بمنزل قديم بقرية بلتان التابعة لمدينة طوخ، وجري الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وسؤال شهود العيان والمصابين عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في منزل قديم بقرية بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ ميكانيكى بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة،ميكانيكى بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة والتعاطي، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33408 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3924 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب ع ك"، 35 سنة، ميكانيكي، ومقيم ابن الحكم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 9 / 12 / 2023، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز سلاح أبيض " كتر" دون مسوغ قانوني.