العسل الأبيض.. ملعقة واحدة على الريق تخلصك من أمراض عديدة

العسل الأبيض من أهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء، فعند تناول ملعقة واحدة على الريق يوميًا قد تخلصك من العديد من الأمراض وتعمل على رفع المناعة والوقاية من نزلات البرد، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده للجسم.

العسل الأبيض

فوائد تناول العسل الأبيض

علاج للسعال ونزلات البرد

يستخدم العسل الأبيض الخام كعلاج فعال لتهدئة السعال والتخفيف من حدة نزلات البرد وعلاج طبيعي للتخلص من الألم الناتج عن التهاب الحلق حيث يمكنك تناول العسل الأبيض مباشرة بالملعقة أو من خلال إضافته للمشروبات الساخنة مع الليمون.

مصدر جيد للطاقة

تعد الكربوهيدرات من المصادر الأساسية للطاقة في الجسم حيث يحتوي العسل الأبيض على ما يقارب 17 غرام من الكربوهيدرات بالإضافة إلى ذلك يحتوي العسل على كمية جيدة من الفركتوز الذي يتم حرقة بصورة أبطأ من الجلوكوز.

لذلك يعد تناول العسل الأبيضمع وجبة الإفطار في بداية اليوم خيارًا مثاليًا للرياضين للحفاظ على مستوى عالٍ من النشاط البدني.

يعزز صحة الجلد والبشرة

لطالما استخدم العسل الأبيض لدوره وفوائده في تعزيز صحة الجلد والبشرة، فهو قادر على:

تسريع عملية الشفاء من الجروح المختلفة

قتل البكتيريا والفطريات المتواجدة على الجلد

تطهير الجلد والبشرة.

بديل للسكر

إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فإن التحول إلى العسل الأبيض قد يكون فكرة جيدة. وذلك لأن العسل الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز ، مما يمنحه حلاوة وفي نفس الوقت يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مقارنة بالسكر المكرر ، الذي يحتوي على جميع السعرات الحرارية وقيمة غذائية صفرية. ومع ذلك ، تأكد من تناول العسل باعتدال واطلب المشورة الطبية.

يحسن صحة القناة الهضمية

له خصائص ملين جيدة والإنزيمات الموجودة في العسل تساعد في تسهيل حركة الأمعاء. نظرًا لأنه يحسن صحة الأمعاء والهضم ، فإنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ويسرع معدل الأيض، ويمكن أن يساعد إقرانها بالليمون أو التوابل أو الأعشاب في إنقاص الوزن بشكل أسرع. كما يمكن استخدامه كبديل للسكر المكرر.

مضاد للالتهاب

للعسل خصائص مذهلة مضادة للالتهابات تساعد في الشفاء وتقليل الألم هذا هو أحد أسباب استخدام عسل الأيورفيدا كعنصر نشط في معظم العلاجات العلاجية. وبالتالي ، فإنه غالبًا ما يستخدم في التئام الجروح والندبات حيث يعمل كمطهر.