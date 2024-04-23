نائب رئيس جامعة الفيوم يفتتح مهرجان الجوالة الثاني عشر

افتتح الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، "المهرجان الثاني عشر لجوالي وجوالات الجامعة" والذي تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمود عبدالفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتورة نجلاء سعد القائم بعمل عميد كلية الألسن، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من وكلاء الكليات ومنسقي الأنشطة الطلابية، و لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطلاب وذلك اليوم الثلاثاء بالحرم الجامعي.

القدرات الشخصية

أشاد الدكتور محمد فاروق الخبيري بالجهد المبذول في تنظيم المهرجان، موجهًا الطلاب بالعمل علي اكتساب المهارات وتحسين القدرات الشخصية خلال المهرجان، مشددًا علي التنافس الشريف والمشاركة بفاعلية.

وأوضح الدكتور وائل طوبار أن المهرجان يأتي هذا العام تحت شعار "مصر تستطيع" وبمشاركة ٥٠٠ جوال وجوالة من ١٥ كلية بالإضافة إلى المدن الجامعية، مشيراً إلى تنافس الطلاب في عدد من المسابقات تشمل المجال الديني، والتطبيقات العلمية والبيئية، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، خدمة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والمهارات الحياتية، ومهارات المجال الكشفي، فضلاً عن المظهر العام، وأضاف أن فعاليات المهرجان بدأت من يوم السبت الماضى خلال الاستعداد بتجهيز أرض الجوالة وأماكن التخييم والإقامة، على أن يختتم المهرجان يوم الخميس القادم.

كما شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري و الحضور فعاليات احتفالية "ويوم اليتيم" والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب،و قام بمشاركة الأطفال خلال الفعالية في جو تسوده البهجة مقدمًا عددًا من الهداية الرمزية للأطفال.