عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثالثة، محاسب بالسجن لمدة 5 سنوات لمحاسب، لاتهامه باختلاس مبلغ مالي من الشركة العربية المنتجات السيراميك، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

السجن 5 سنوات لمحاسب اختلس مبلغا ماليا من شركة يعمل بها فى شبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالجناية رقم 22898 لسنة 2020 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3084 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ح ح"، 35 سنة، محاسب بالشركة العربية المنتجات السيراميك، ومقیم عزبة بلال - الشرابية محافظة القاهرة، وله عنوان آخر ترعة الشابورى عزبة جعفر بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، أنه في غضون شهر يوليو لعام 2020 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بصفته محاسب بالشركة العربية لمنتجات السيراميك إحدى شركات المساهمة المصرية، التي لا تساهم فيها الدولة بنصيب، اختلس أموالاً هي 395317.55 جنيه ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيه وخمسة وخمسون قرشاً، والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قام باستلامها من الشركة محل عمله بموجب شيكات بنكية لصرفها على مشروعات الشركة، إلا أنه اختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة مفتش مالى وإدارى بالشركة، بأنه تشكلت لجنة برئاسته بمعرفة النيابة العامة، وعضوية الشاهدين الثاني والثالث، لفحص الواقعة أسفر فحصها عن قيام المتهم بصفته محاسب بالشركة العربية لمنتجات السيراميك باستلام المبالغ المالية 395317.55 جنيه ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر جنيه وخمسة وخمسون قرشاً، من الشركة محل علمه بموجب شيكات بنكية لصرفها على مشروعات الشركة إلا أنه اختلسها لنفسه.

بعد فسخ خطبتها ..فتاة تنهي حياتها شنقًا في شبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ،بالتصريح بدفن جثة فتاة في العقد الثاني من العمر ، بعدما أنهت حياتها شنقا بمحافظة القليوبية بعد فسخ خطبتها.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، على جثة فتاة في كفر الشوبك بجوار محطة مياه شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة تضمن ورود بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة في كفر الشوبك بمحافظة القليوبية وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع فتاة بعدما أقدمت على إنهاء حياتها شنقا في كفر الشوبك بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.