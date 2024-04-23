تعليم المنشاه يكرم مدير إدارة الخدمات لبلوغه سن المعاش

شهد محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين، اليوم الثلاثاء، بقاعة مدرسة الكمال الإبتدائية، حفل تكريم محمد عبدالعزيز علي، مدير إدارة الخدمات والأنشطة بالإدارة، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك تقديراً لجهوده فى خدمة العملية التعليمية بمركز ومدينة المنشاه.





جاء ذلك بحضور محمود علي أبو العلا، مسئول أمن الإدارة، ومحمود عيد أبو عراقي، مسئول الأنشطة بالإدارة، وهشام لكلوك، مسئول الخدمات والأنشطة وعصام إسماعيل، موجه أول التربية الاجتماعية، وهريدي أحمد، موجه أول التربية المسرحية، وكوكبة متميزة من قيادات تعليم المنشاه ورؤساء الأقسام وموجهي المواد المختلفة.





وقال مدير عام الإدارة أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد مؤكداً على أن القيادة السياسية تولي العملية التعليمية اهتماماً كبيراً للنهوض بها واستكمال التنمية فى كافة القطاعات فالتكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص وعرفان وشكر لما قدموه طيلة حياتهم العملية مشيداً بالجهد المبذول خلال عهده وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة لأية معوقات توجه تعليم المنشاه متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.





وأضاف مدير عام تعليم المنشاه أن هذا الحفل يأتى لتكريم رجل أحبه الجميع وأنه سيظل أثره فى تعليم المنشاه علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر وحكمة فى معالجة الأمور خلال فترة عمله.





وقدم محمد عبد العزيز الشكر لمدير عام تعليم المنشاه محمد أبو الفضل علي ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة فى حفل تكريمه وأعرب عن امتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التى لمسها مؤكداً على ضرورة الاستمرار بالعمل واستكمال المسيرة بكل جهد واخلاص حتى يظل تعليم المنشاه دائماً في الريادة ومتمنياً لإدارة المنشاه التعليمية وقياداتها مزيداً من التقدم خلال المرحلة القادمة.