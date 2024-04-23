اعرفي سر الخلطة.. طريقة عمل دجاج مشوي في الفرن للدايت

دجاج مشوي من الحلول السهلة والبسيطة التي يلجأ إليها الكثير إذا أراد تناول وجبة سريعة وصحية، إلا أن المطاعم تتميز بسر الخلطة التي لا يعرفها الكثير، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخلطة السرية.

دجاج مشوي بالخلطة

طريقة عمل دجاج مشوي في الفرن للدايت

المقادير

دجاجة

4 طماطم مقطعة

3 بصل، مقطعة

6 فص ثوم

كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

3 ملعقة كبيرة زيت

1 معلقة دبس الرمان

1 معلقة صويا صوص

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيره كمون

ملعقة صغيره زنجبيل بودرة

ملعقة صغيره زعتر يابس

ملعقة صغيره كزبرة جافة

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، توضع الطماطم، البصل، الزبادي، الثوم ويخلطوا جيداً للحصول على خليط مثل المعجون.

يوضع الخليط في وعاء، يضاف إليه الخل، الزيت ويقلب جيداً ثم تضاف إليه قطع الدجاج ويقلب

يغطى الوعاء جيداً ويوضع في الثلاجة مدة 4 ساعات يخرج الوعاء من الثلاجة ويصفى جيداً من التتبيلة.

تضاف البهارات الملح والفلفل إلى الـ دجاج ويقلب جيداً ثم تترك القطع لمدة 10 دقائق لترتاح.

يحمى الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

توزع قطع الـ دجاج المتبلة على الشواية وتدخله إلى الفرن لمدة ساعة لتشوى.

تخرج الصينية من الفرن، توضع الدجاج في صينية ويوضع بينهم ورق القصدير بداخلها فحم المشتعل

يوضع نقاط من الزيت عليها ليظهر الدخان، تغطى بورق القدير

تعاد إلى الفرن وتترك القطع لتكتسب نكهة الشوي.

تخرج الصينية من الفرن، توضع قطع الدجاج المشوية في طبق وتقدم ساخنة.

فوائد تناول الدجاج

وبحسب الموقع المعني بالصحة، فإن أهم فوائد تناول الدجاج تشمل ما يلي:

1- يحتوي الدجاج على البروتينات.

2- يساعد لحم الدجاج على مد الجسم بالدهون والكربوهيدرات والكالسيوم

3- من الأطعمة التي تساهم في إمداد الجسم بالفوسفور والحديد والكاروتين.

4-.يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ وغيرها من العناصر الغذائية.

5-تناول لحم الدجاج يقوي جهاز المناعة.

6- يعمل على تحسين اللياقة البدنية.

7- تنشيط الأوعية الدموية ويمنع تجلط الدم.

فوائد الزعتر

مضاد للفطريات

يعتبر الثيمول هو العنصر الأكثر نشاطًا الموجود في الزعتر، ويحتوي هذا المركب العضوي على مجموعة واسعة من التأثيرات على الجسم، بما في ذلك قدرته على منع الالتهابات الفطرية والفيروسية، وبالتالي تقليل الضغط على الجهاز المناعي.

يعالج مشاكل الجهاز التنفسي

إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية أو الربو المزمن أو نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية الموسمية، فإن الزعتر يكون بمثابة مادة طاردة للبلغم ومادة مضادة للالتهابات، فهو يزيل البلغم والمخاط من الجهاز التنفسي، ويخفف الالتهاب للمساعدة في التنفس ويمنع تطور الميكروبات التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

القدرة المضادة للأكسدة

الزعتر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد فى القضاء على الجذور الحرة التى تمنع السموم فى الجسم وتمنع الأمراض والسرطان.

يحمي القلب

تحسَّن صحة القلب بالمزيج الغني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الموجودة في الزعتر، لكن البوتاسيوم والمنجنيز لهما أهمية خاصة فى توسيع الأوعية الدموية، مما يعني أنه يمكن أن يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم.